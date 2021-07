18 septembre de 9h30 à 18h00 : Scaleway ouvre les portes de son datacenter et met un coup de projecteur sur le patrimoine industriel français

juillet 2021 par Marc Jacob

Scaleway ouvre les portes de son Datacenter DC5 pour les Journées du Patrimoine, le 18 septembre prochain. Une occasion rare pour le grand public de découvrir la face cachée de l’Internet, ainsi que le patrimoine industriel et technologique français. Une chance également de rencontrer les équipes, pour les jeunes talents qui souhaiteraient être recrutés par l’acteur européen. Les Journées du Patrimoine reviennent les 18 et 19 septembre pour la 38e édition sur le thème du "Patrimoine pour tous". À cette occasion, Scaleway offre la possibilité de (re)découvrir la face cachée de l’Internet au travers de multiples visites guidées (sur inscription) de son Datacenter DC5. Situé à Saint-Ouen-l’Aumône, dans le Val-d’Oise, cet ancien centre de tri postal, véritable maillon du tissu industriel local, abrite aujourd’hui l’un des datacenters les plus modernes d’Europe.

« Pilier de la transformation numérique, la fourniture de services de cloud computing représente aujourd’hui l’un des secteurs les plus importants pour le fonctionnement de nos économies, sociétés et nations. C’est pourquoi il est indispensable de sensibiliser le public à la dimension stratégique que ce secteur d’activité recouvre », explique Yann Lechelle, CEO, Scaleway.

Véritables industries ultra-modernes et indispensables au bon fonctionnement de l’Internet, les datacenters hébergent des dizaines de milliers d’ordinateurs reliés à Internet par la fibre optique. Cet évènement gratuit, familial et ouvert à tous représente donc une occasion unique pour le grand public de comprendre le fonctionnement de ces bâtiments hors norme.

« Nos valeurs européennes diffèrent largement de celles d’autres acteurs, devenus des superpuissances, notamment en termes de protection des données personnelles, de transparence sur les pratiques environnementales et du contrôle des utilisateurs sur leurs données. Les datacenters, sécurisés comme des sites militaires, sont la face cachée d’Internet - nous invitons tout le monde à explorer cette partie du patrimoine industriel et technologique français, ainsi qu’à célébrer, réfléchir et protéger sa valeur unique, en France et partout dans le monde », déclare Yann Lechelle.

DC5, un datacenter à la pointe de l’innovation, reflet de l’engagement environnemental de Scaleway

DC5 allie à la fois performance industrielle et efficacité énergétique, ce qui en fait le datacenter le plus économe en énergie et en eau de toute l’Europe, grâce à son système de refroidissement adiabatique breveté.

Avec seulement quelques grammes d’eau évaporée dans l’air, quelques heures par an, DC5 évite le recours à la climatisation - qui représente entre 30 et 40 % de la consommation en énergie des datacenters traditionnels - limitant ainsi radicalement son impact environnemental.

Localisé dans l’ancien centre de tri postal de Saint-Ouen-l’Aumône dans le Val-d’Oise en région parisienne, ouvert en 2018, le Datacenter DC5 de Scaleway s’étend sur une surface de 17 000 m2.

Les métiers du cloud : une variété de compétences indispensables pour faire tourner le “cœur physique” du monde numérique

Le numérique est un puissant vecteur d’opportunités et, avec plus de 150 postes à pourvoir d’ici à la mi-2022, les équipes espèrent également y rencontrer les nouveaux talents qui les rejoindront lors des prochains mois. Par ailleurs, parce que Scaleway souhaite contribuer à l’émergence des leaders technologiques de demain, le fournisseur de cloud propose, via sa nouvelle offre de formation interne, un cursus accéléré aux méthodologies DevOps destiné aux jeunes diplômés. Cette nouvelle initiative s’inscrit dans la politique d’insertion professionnelle de l’entreprise qui travaille depuis quelques années déjà avec des acteurs sociaux tels que les Plombiers du Numérique.

« Depuis près d’un an, nous constatons que, pour surmonter les difficultés qu’entraîne le travail à distance et permettre l’échange d’informations en interne, les entreprises ont davantage recours au cloud, directement et indirectement. Il s’agit d’un secteur en croissance soutenue, qui représente un réel enjeu pour une société qui se numérise massivement. En effet, le cloud est autant un levier de croissance qu’un outil de gestion de risques pour les entreprises. Le cloud devient incontournable dans la mesure où l’interconnexion des services technologiques s’accroît. Nous sommes conscients que ce service a un impact environnemental conséquent, c’est pourquoi nous mettons en place, dans nos datacenters, des technologies de refroidissement innovantes et éco-responsables », explique Catherine Simon, Head of Culture and Human Resources.

« À travers ce recrutement massif, nous souhaitons augmenter notre capacité à proposer des solutions toujours plus innovantes et adaptées aux besoins des clients. Travailler pour un acteur dans ce domaine relève d’une réflexion sur différents sujets qui auront une influence sur notre futur numérique. Nous invitons tous les curieux du cloud, peu importe leur niveau d’expérience, à nous rendre visite à DC5 le 18 septembre », poursuit-elle.