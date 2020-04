Scaleway multiplie les solutions cloud pour soutenir la continuité des services de l’État dans la crise du COVID-19

avril 2020 par Marc Jacob

Un défi pour le secteur

Alors que certaines entreprises ont recours au chômage partiel de leur activité, les acteurs des Télécom et du Cloud sont sur le pont pour maintenir, et même renforcer, tous les services numériques devenus critiques dans ces phases de confinement. En témoigne le courrier d’encouragement de Bruno Le Maire, envoyé aux principaux opérateurs du secteur le 24 mars dernier. « L’évolution de l’activité numérique est très différente selon les secteurs dans cette période inédite. Du côté des entreprises, alors que certains subissent la crise de plein fouet, d’autres tels que le logiciel en SaaS, les plateformes collaboratives, l’e-commerce, les applications, les services mobiles ou encore le streaming et le jeu vidéo font face à une explosion de la demande. En parallèle et sur un plan critique, les services de l’État subissent une sollicitation inédite et doivent reconnecter des millions d’utilisateurs et d’agents. La situation unique que nous vivons génère une augmentation sans précédent du besoin en Infrastructure et solutions déployables très rapidement, auquel le cloud sait répondre nativement », précise Alexandre Morel, CSMO de Scaleway.

Des plateformes d’État à renforcer

La transformation numérique de l’État s’accélère depuis plusieurs années et le recours au cloud pour les besoins d’avenir était déjà au cœur des réflexions avant la crise : démarches du cloud de confiance, cercles 1-2-3, cloud européen Gaia X, sont autant de projets auxquels Scaleway a été associé avec les autres leaders franco-européens. En cette période de crise, de nouveaux besoins urgents et concrets surgissent, qu’il s’agisse de dimensionnement de plateformes non prévues pour un tel niveau de sollicitation et de services, ou bien d’usages nouveaux, générés par cette situation exceptionnelle. « Les institutions sont en quête d’acteurs de cloud, capables de les épauler concrètement, de mettre sans délais à leur disposition des infrastructures et solutions pragmatiques », ajoute Philippe Simmonet, Key Account Manager Public Sector chez Scaleway.

Des visioconférences pour tous les agents de l’Éducation nationale

Fort du récent déploiement de la solution de visioconférence grand public ensemble.scaleway.com, Scaleway a répliqué l’initiative et mis en place une nouvelle solution basée sur Jitsi et dédiée au ministère de l’Éducation nationale, permettant ainsi aux agents de l’État de reprendre leurs activités courantes, qu’il s’agisse de réunions académiques ou des conseils de classe prévus en cette fin de second trimestre. L’enjeu est ici de maintenir les contacts et activités courantes.

Une plateforme PeerTube pour les enseignants dans chaque académie

Les enseignants se sont rapidement très bien organisés pour maintenir leurs activités, mais en utilisant toutes sortes de solutions et d’outils. Nombre d’entre eux ont ainsi utilisé des plateformes de streaming pour diffuser leurs cours de manière asynchrone. Plutôt que d’utiliser YouTube pour des contenus de cours, idéalement souverains, à destination des étudiants français, le ministère a mis en place sur Elements, l’environnement public cloud de Scaleway, un service d’encodage et diffusion peer to peer de vidéos (PeerTube). Déployé chez un acteur souverain et totalement maîtrisé par le ministère, il permettra à chacune des 35 académies de disposer de sa propre plateforme et de gérer sa charge d’activité.

D’autres projets en préparation

La crise, les conséquences et besoins qu’elle génère évoluent au jour le jour. La charge des plateformes mises en place est suivie au quotidien pour éviter les saturations et baisses de qualité. D’autres projets sont en cours. Scaleway a des échanges très réguliers avec la DINUM, les éditeurs de logiciels-clefs et les organismes qui sollicitent des ressources cloud renforcées, pour apporter des réponses pragmatiques et rapides à chaque demande venue des différents ministères.

Une mise à l’épreuve par le terrain des acteurs franco-européens

Dès le tout début de la crise, Scaleway a pris la mesure des enjeux et de la nécessité de maintenir le service. L’entreprise a pris ses responsabilités en tant que fournisseur d’infrastructure cloud pour aussitôt réagir. Ainsi Scaleway a, parmi les premiers, contribué à l’effort national avec une solution de visioconférence simple et ouverte à tous. « Aujourd’hui, dans le contexte de guerre pandémique et économique entre la Chine et les États-Unis, c’est notre dimension d’acteur souverain qui prend tout son sens. Il apparait clairement que la seule façon de protéger les agents des pouvoirs publics et leurs échanges est de s’appuyer sur des acteurs français ou européens. Il nous appartient désormais de montrer que nous avons la capacité d’apporter des réponses significatives à la société », confie Yann Lechelle, CEO de Scaleway.