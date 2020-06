Scaleway lance une plateforme IoT managée multicloud

juin 2020 par Marc Jacob

L’IoT (Internet des Objets), prisé des startups, longtemps espéré par les industriels et doucement adopté par les grands comptes, connait, ces dernières années, un nouvel engouement dopé par l’IA (Intelligence artificielle, la Blockchain et l’intégration à des applications SaaS) — la remontée en temps réel de données physiques permettant en effet de créer en permanence de nouveaux usages.

L’IoT Hub de Scaleway a été conçu pour faciliter les transferts de données entre les appareils connectés1 et vers les applications métiers des entreprises déployées dans le cloud. Véritable plateforme as a service, l’IoT Hub se décline en trois offres : « shared » permettant de démarrer gratuitement et reposant sur une infrastructure partagée, « dedicated » proposant une infrastructure dédiée et « High Availability » reposant sur une infrastructure dédiée et répliquée pour les projets massifs. A noter que pour une mise à l’échelle parfaite, ces 3 offres reposent sur Kapsule, la solution de Kubernetes managé de Scaleway.

Développé sur un standard du marché

L’IoT Hub de Scaleway a été nativement développé avec le protocole MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)2, le standard du marché. Il est donc entièrement compatible avec toutes les fonctionnalités de ce protocole (QoS 0, 1 & 2, Retained Messages, Last Will… ), tout en permettant également d’intégrer d’autres protocoles de communication comme les réseaux LoRa ou le réseau Sigfox. Des connecteurs entrants (dits IoT Networks) ont été spécialement conçus pour pouvoir recevoir les messages en provenance de ces objets connectés.

Une offre taillée pour la collecte massive de data comme les smart cities De plus en plus de villes se transforment en Smart Cities avec des millions de messages (appelés aussi payloads) remontés chaque jour du monde physique vers le cloud. Ces échanges massifs de données mêlant organisations publiques et privées, citoyens et moyens de transports améliore la gestion urbaine quotidienne. Pour répondre à ces besoins d’usages massifs, Scaleway a donc conçu une offre « High Availability » une offre haute performance pour des millions d’objets connectés.

La sécurité de l’IoT, un défi pour tous, simplifié par Scaleway

À mesure que le nombre d’objets connectés se multiplie, le risque de faille de sécurité grandit lui aussi. Selon Gartner 3, « Les fonctionnalités de sécurité IoT seront de plus en plus fournies via les plates-formes IoT, plutôt que via des solutions de sécurité IoT autonomes. ». Une prévision que Scaleway a devancée tout en préservant une réelle simplicité d’usage. IoT Hub permet de générer une paire de clé-certificat sécurisés par objet pour établir une connexion sécurisée entre les objets et le hub — basée par défaut sur l’authentification mutuelle du protocole TLS (Transport Layer Security). Scaleway propose cette couche de sécurité robuste, simplement à partir de la console client ou l’API

Un accompagnement personnalisé

En complément du service IoT Hub, Scaleway propose donc d’accompagner les projets IoT de ses clients via la mise en place et le développement d’une architecture cloud complète et/ou via la mise en relation avec les partenaires pertinents. Avec plus de vingt ans d’expertise Scaleway a tissé des liens forts avec les fabricants d’équipement et avec les éditeurs de logiciels. Enfin, pour aller encore plus loin, Scaleway travaille déjà sur une offre IoT Edge.

Le premier produit d’un ensemble

L’IoT a trouvé tout son sens ces dernières années pas uniquement dans une approche bottum up de collecte des données du terrain, mais désormais, aussi et surtout, dans la révolution de l’intelligence embarquée que représente l’edge computing. Aussi, après IOT Hub, Scaleway travaille déjà sur une offre IoT Edge pour transférer l’intelligence élaborée dans le cloud, directement au cœur des équipements.