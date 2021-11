Scaleway lance son offre Serverless européenne

novembre 2021 par Marc Jacob

Scaleway annonce le lancement de Serverless Functions et Containers. Les utilisateurs peuvent désormais facilement déployer du code et exécuter des conteneurs dans l’écosystème cloud complet de Scaleway sans la difficulté opérationnelle liée à la gestion de l’infrastructure.

Plus de 2 000 organisations utilisent déjà les solutions Serverless de Scaleway (Functions et Containers). L’entreprise se tourne vers des architectures de microservices plus simples à maintenir, à faire évoluer et à mettre à jour, et moins exigeantes en termes de ressources, tout en permettant une mise à l’échelle facile. Ainsi Scaleway apporte plus de choix à l’écosystème Serverless, en offrant une expérience fluide, une tarification facile à comprendre et la fiabilité de Scaleway.

L’offre Serverless de Scaleway : la prochaine génération d’architecture applicative

Les futurs développeurs s’éloignent de la conception d’applications monolithiques pour privilégier le développement d’applications via une série de microservices complémentaires. L’approche serverless pour le développement d’applications devient de plus en plus populaire, puisque les architectures microservices sont plus simples à maintenir, à faire évoluer, à mettre à jour, moins exigeantes en termes de ressources et permettant une mise à l’échelle automatique. En utilisant une technologie comme Serverless au sein de l’écosystème de Scaleway, les équipes techniques n’ont plus à se soucier de la gestion de la mise à l’échelle de leur infrastructure ou du nombre de machines à allouer à leurs services - Serverless s’occupe de tout.

La gamme Serverless de Scaleway est entièrement intégrée à Object Storage, Container Registry, Managed Database et à l’ensemble de l’écosystème du Cloud Provider. Ses utilisateurs peuvent désormais déployer leurs infrastructures de manière fluide et s’appuyer sur un écosystème intégré entièrement managé, leur permettant ainsi de se concentrer sur la conception de leurs produits.

Les solutions Serverless de Scaleway facilitent la gestion des ressources, en provisionnant les machines virtuelles uniquement lorsqu’elles sont nécessaires. Un modèle de paiement à l’utilisation permet aux développeurs d’accroître leur productivité de manière rentable. Les utilisateurs seront facturés en fonction du nombre de requêtes et des ressources consommées (mémoire) par milliseconde.

Serverless - Functions

Serverless Functions a été conçu pour les développeurs ou entreprises qui cherchent à déployer facilement des runtimes ou des services simples.

100 % compatible avec le framework Serverless.com et Terraform, ainsi qu’avec AWS Lambda ;

supporte l’exécution de Node.js, Python et Go ;

supporte les triggers HTTP & CRON.

Serverless - Containers

Serverless Containers a été conçu pour les entreprises qui recherchent un environnement permettant d’exécuter facilement leurs conteneurs. L’offre Serverless Containers de Scaleway permet aux utilisateurs de se concentrer sur la création de leurs conteneurs sans avoir à se soucier de la gestion de l’infrastructure qui les prend en charge.

modèle de paiement à l’usage ;

optimisation des flux de travail des conteneurs ;

configuration flexible ;

compatible avec le framework Serverless.com.