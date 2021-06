Scaleway lance ses nouvelles instances

juin 2021 par Marc Jacob

La sécurité étant au cœur des préoccupations de Scaleway, les Enterprise Instances se distinguent également par l’utilisation de la technologie clé AMD : la virtualisation chiffrée et sécurisée (SEV) . Par défaut, les machines virtuelles sont isolées de l’hyperviseur.

Scaleway est le seul cloud public dont l’offre inclut le chiffrement et la sécurisation systématiques des environnements virtualisés.

Adieu l’effet “noisy neighbor" avec des ressources dédiées : les ressources sont garanties, hautement sécurisées et jusqu’à quatre fois plus puissantes que les générations précédentes d’instances Scaleway General Purpose. Les Enterprise Instances sont dotées d’une capacité réseau améliorée allant jusqu’à 20 Gb/s, un nouveau record pour Scaleway. Elles bénéficient de la fonctionnalité Boot-On-block, permettant d’augmenter à la fois la flexibilité et la résilience du stockage et offrant des options de contrôle renforcées.

Très attendue par les clients à la recherche d’un ratio performance/prix exceptionnel, cette nouvelle gamme est parfaite pour les cas d’utilisation les plus exigeants. Les Enterprise Instances sont idéales pour l’automatisation de tâches telles que divers daemon et robots et fournissent une expérience transparente, harmonisée et complète. Les instances Enterprises seront bien entendu totalement compatibles avec l’écosystème Cloud complet de Scaleway, allant de Kapsule - le control-plane managé et gratuit de Kubernetes - aux dernières features de VPC. La nouvelle offre de Scaleway, entreprise réputée pour son approche innovante, apporte à ses clients le meilleur rapport performance/prix au monde, à partir de seulement 0,28 € HT/heure. Les instances ENT1-2XL, les plus puissantes jamais proposées par Scaleway, sont dotées de ressources dédiées (96 vCPU et 384 Go de RAM) pour les charges de travail les plus exigeantes.