Scaleway lance load balancer pragmatique anti « lock-in »

mars 2020 par Marc Jacob

Scaleway annonce le lancement de nouveaux modèles de répartiteurs de charge as-a-Service (Load Balancer) pour répondre aux enjeux de très haute disponibilité, d’augmentation du trafic et pour favoriser les architectures multicloud associant plusieurs fournisseurs. La version lancée en mai 2019 (LB-GP-S) se voit rejoindre par deux nouveaux modèles LB-GP-M et LB-GP-L, 100% redondés et offrant désormais jusqu’à 1 Gbit/s de bande passante pour répondre aux fortes charges. La version LB-GP-L, entièrement agnostique, accepte de répartir le trafic vers Scaleway ainsi que vers toutes les plateformes cloud, serveurs ou datacenters privés. Elle constitue un pas pragmatique et facilitateur en faveur des infrastructures multicloud.

La nécessité d’infrastructures informatiques toujours plus flexibles et disponibles grandit chaque jour davantage, c’est pourquoi les solutions de Load Balancers1 se sont imposées comme des incontournables permettant de répartir le trafic et de faire face sereinement aux évolutions de l’activité. Depuis plusieurs années, ce sont les versions « service cloud » qui ont pris le pas sur les fournisseurs de boîtiers « appliance » historiques, grâce à leur flexibilité, leur pilotage via API et des coûts raisonnables. En parallèle, toujours pour accroître la disponibilité de leurs services, les entreprises cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis d’une seule plateforme cloud (on et off-premises) et souhaitent avoir recours à des solutions multiples, non engageantes et réversibles.

Une offre Multicloud

Pionnière sur le marché, l’offre LB-GP-L de Scaleway Elements permet de distribuer le trafic vers l’écosystème Scaleway (Instances, GPU, Database, Bare Metal et Dedibox), mais aussi entre différentes plateformes telles qu’Amazon Web Services, DigitalOcean, Google Cloud, Microsoft Azure, OVHcloud ou encore vers n’importe quel serveur et instance on-premises. En moins d’une heure, il est désormais possible de déployer l’un des services fondamentaux d’une architecture multicloud redondante, configuré selon ses besoins spécifiques, sans contraintes ni obligation.

Conçue pour répondre aux besoins exigeants

L’architecture des Load Balancers est entièrement managée et redondée (serveurs primaire et secondaire) ce qui garantit un très haut niveau de disponibilité. Scaleway a également fait le choix d’utiliser des ressources dédiées (et non des serveurs mutualisés) ce qui lui permet de garantir un SLA de 99,99% et une bande passante avec un débit allant jusqu’à 1 Gbit/s. Scaleway propose en outre la possibilité de créer des alertes permettant de suivre la disponibilité en temps réel. Enfin, les offres supportent le protocole HTTPS, il est ainsi possible de générer des certificats Let’s Encrypt directement depuis la console utilisateur.

Innovation et coûts maîtrisés

Tout en proposant des innovations technologiques et en répondant aux besoins critiques, les nouveaux Load Balancers de Scaleway sont aussi parmi les plus compétitifs du marché (voir le comparatif ci-dessous). Ils se distinguent en particulier pour les besoins de trafic très élevé et les grands consommateurs de bande passante. En effet, les transferts, les requêtes et le nombre de règles sont illimitées, mais surtout, le coût reste fixe quel que soit le volume transféré, sans frais supplémentaires.