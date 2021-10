Scaleway lance Kubernetes Kosmos, la première solution de Kubernetes managé multi-cloud

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

L’entreprise consolide son ambition de construire une véritable stratégie multi-cloud, en permettant aux clients de choisir la bonne infrastructure et la tarification juste pour toutes leurs charges de travail ; Scaleway enrichit son écosystème cloud en renforçant son offre PaaS par des solutions haute-performance et essentielles ; Les développeurs peuvent désormais utiliser Kubernetes Kapsule, non plus seulement sur l’infrastructure compute, mais sur n’importe quelle machine - Bare Metal, serveur en colocation, infrastructure privée, ou encore instance provenant de tous fournisseurs.

Scaleway lance Kubernetes Kosmos en disponibilité générale. Avec Kosmos, la première solution de Kubernetes managé multi-cloud, Scaleway bouleverse à nouveau le monde des conteneurs et enrichit son écosystème cloud en renforçant son offre PaaS par des solutions haute-performance et essentielles. Les développeurs peuvent désormais attacher des nœuds à des instances de tous les fournisseurs de cloud ou sur des serveurs on-premise, que ces derniers proposent une solution de Kubernetes managé ou non, et à un prix fixe de 99 € par cluster et par mois, quel que soit le nombre de nœuds.

Scaleway est donc rapidement devenu un grand nom de la communauté Kubernetes avec Kapsule, sa solution de Kubernetes managé, avec plus de 1 300 entreprises faisant déjà confiance à Scaleway pour déployer Kubernetes.

Grâce à Kosmos, les développeurs peuvent désormais utiliser Kubernetes Kapsule, non plus seulement sur l’infrastructure compute, mais sur n’importe quelle machine - instance provenant de tous fournisseurs, Bare Metal, serveur en colocation, ou encore infrastructure privée.

La base du cloud native

Alors que les entreprises sont toujours plus nombreuses à adopter le cloud public, la stratégie multi-cloud séduit de plus en plus.[1] Pourtant, bien que les architectures cloud native reposent progressivement sur l’approche multi-cloud, afin d’offrir la possibilité de choisir la solution la plus adaptée à chaque besoin, tous les fournisseurs de cloud n’ont pas adopté cette approche et s’orientent au contraire vers le verrouillage technologique.

La plupart des fournisseurs de cloud cherchent à attirer leurs clients vers un modèle de cloud hybride qui entraînera leur verrouillage technologique chez un seul fournisseur et dans leur infrastructure sur site. À l’inverse, Scaleway s’engage à faciliter la transition vers une véritable stratégie multi-cloud, allant au-delà de la simple exploitation de ses infrastructures, pour permettre aux clients de choisir la bonne infrastructure et la tarification juste pour toutes leurs charges de travail chez divers fournisseurs de cloud.

La première solution de Kubernetes managé multi-cloud

Kubernetes Kosmos est un produit unique, permettant de passer à une véritable stratégie multi-cloud avec un Kubernetes managé en combinant les ressources de divers fournisseurs de cloud. Les développeurs et startups peuvent dorénavant profiter d’un processus simplifié grâce à un Control Plane unique au lieu d’avoir à gérer de nombreux clusters chez différents fournisseurs. Pour un prix fixe de 99 € par cluster et par mois, les clients de Scaleway peuvent attacher des nœuds externes, provenant de tous hébergeurs sans distinction et le tout depuis notre Control Plane.

Principales fonctionnalités de Kosmos (également disponibles sur Kapsule) :

Le monitoring centralisé ;

Cycle de vie automatisé ;

Control Plane entièrement managé et redondant ;

Autoscaling des pools pour une mise en mémoire tampon de son workload.

Fonctionnalités dédiées de Kosmos :

Gérer des clusters au sein de plusieurs fournisseurs ;

Gérer des pools sur tout type d’infrastructure - machines virtuelles, serveurs dédiés, en colocation ou infrastructure on-premise ;

Bénéficier de la scalabilité de plusieurs fournisseurs ;

Haute disponibilité - profiter de la même performance chez tous les fournisseurs de cloud.