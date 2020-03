Scaleway lance Kapsule en version finale

mars 2020 par Marc Jacob

Scaleway annonce la disponibilité générale de Kubernetes Kapsule, sa solution d’orchestration d’applications containerisées basée sur la plateforme Kubernetes et certifiée par la CNCF1. Scaleway continue ainsi à enrichir son écosystème de cloud public vers le PaaS, avec des solutions essentielles et performantes pour favoriser à la fois l’innovation et la mise en production d’applications critiques.

Après plusieurs mois de bêta publique et d’intenses échanges avec les testeurs, Scaleway propose une version finale de Kubernetes2 Kapsule pour répondre à l’ensemble des besoins exprimés par les utilisateurs adeptes des nouveaux modes de développement.

Ainsi, intégralement managé, Kubernetes Kapsule arrive avec un choix d’instances parmi les plus larges du marché, allant des instances Dev à 7,99 € / mois, jusqu’au très haut de gamme avec les instances GPUs Render-S. Il est donc possible de démarrer avec un cluster de quelques nœuds à moindre frais, mais aussi de déployer un cluster jusqu’à 500 nœuds pour des projets d’intelligence artificielle (machine learning distribué…).

Déployé et prêt à l’emploi en quelques minutes, Kubernetes Kapsule est conçu pour la haute disponibilité et affiche un SLA de 99,95% du Control Plane. En effet, pour chacun des clusters, le Control Plane de Kaspule est dupliqué afin de garantir qu’un control plane de remplacement est disponible à tout moment, assurant la continuité de la plateforme.

Parmi les fonctionnalités notables et attendues, Kubernetes Kapsule propose l’auto-scaling de node permettant ainsi le dimensionnement automatique du nombre de nœuds. Toujours dans cette logique d’usage optimisé, Kubernetes Kapsule intègre également de nombreuses facilités. Parmi celles-ci : les clusters Kapsule bénéficient d’un auto-healing permettant une réparation automatique et retour à l’état initial du cluster ; le renouvellement des accès au cluster se fait simplement, notamment pour permettre d’invalider des accès. Autre options disponibles, Nginx et Traefik sont proposés comme Ingress controller3, ainsi que quatre interfaces réseaux conteneurs (CNI) différentes.

Kapsule bénéficie aussi de l’ensemble de l’écosystème cloud public, Scaleway Elements. Kapsule est ainsi extensible sur les solutions Block Storage, Load Balancer (répartiteur de charge) ou encore Container Registry spécialement conçu pour faciliter le stockage, la gestion et le déploiement des images de conteneurs. Couplé à une intégration de pointe respectant l’intégrité des normes de la CNCF, Kubernetes Kapsule est par excellence « non vendor lock-in » et parfaitement adapté à la conception d’applications et d’infrastructures hybrides et multicloud. Enfin, Scaleway fait le choix de maintenir la gratuité du Control Plane, ne faisant payer que les ressources (compute, stockage, network…) allouées au cluster déployé, ce qui en fait une des offres les plus attractives du marché.

D’ores et déjà disponible à Paris, il est également prévu que Kubernetes Kapsule le soit prochainement à Amsterdam.