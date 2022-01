Scaleway lance Elastic Metal

janvier 2022 par Marc Jacob

Scaleway lance Elastic Metal. Cette solution permet de relier les serveurs dédiés traditionnels à l’écosystème du cloud. Elastic Metal offre de nouvelles gammes de serveurs entièrement dédiés, plus de flexibilité grâce aux options de facturation horaire et mensuelle sans préavis de résiliation, et des fonctionnalités multi-cloud améliorées grâce à une compatibilité totale avec l’ensemble de l’écosystème cloud de Scaleway.

Lors de la dernière décennie, l’informatique élastique s’est imposée en tant que nouveau paradigme et comme la seule évolution possible pour le cloud computing. Des choix binaires comme « le on-premise ou dans le cloud » ont évolué vers « serverless ou conteneurs », « PaaS ou IaaS », ou encore « Bare Metal ou cloud public ». Alors que la plupart des fournisseurs de cloud obligent leurs clients à choisir une seule architecture, Scaleway offre à ses clients le choix avec une véritable stratégie multi-cloud en lançant aujourd’hui un cloud hybride qui allie la puissance des serveurs dédiés avec le cloud public virtualisé.

L’avenir du Bare Metal

Elastic Metal propose des serveurs entièrement dédiés avec tous les avantages qui leur sont associés : performances solides et stables, sans dégradation d’hyperviseur. L’installation pourra se faire sur un large choix de systèmes d’exploitation, notamment diverses distributions Linux, Windows Server ou des solutions tierces de virtualisation. Déployé dans les datacenters innovants et efficients de Scaleway, Elastic Metal bénéficie des 20 ans d’expérience de l’entreprise et d’une assistance technique 24h/24 et 7j/7.

Tous les serveurs Elastic Metal sont disponibles avec une facturation horaire flexible ou un plan d’abonnement mensuel avantageux, au choix. Les entreprises peuvent ainsi adapter et faire évoluer leurs infrastructures sans friction, sur le long terme avec des serveurs dédiés et des applications dites “stateful” ou à court terme pour l’orchestration et la gestion des pics de trafic.

Les serveurs Elastic Metal sont conçus pour fonctionner parfaitement avec l’écosystème complet de produits et de services de Scaleway. Elastic Metal peut se connecter aux Instances, Databases et Load Balancers dans le même réseau privé (VPC) pour construire et faire évoluer une infrastructure sécurisée et diversifiée. Scaleway propose également des outils sur le portail des développeurs, tels que Scaleway CLI, Python SDK ou Go, afin de faciliter la création et l’automatisation de l’infrastructure, et supporte cloud-init et Terraform.

L’offre Elastic Metal est actuellement disponible en trois gammes :

● ALUMINIUM : des serveurs bare metal entièrement dédiés à un prix imbattable Cas d’usage : environnements de test, hébergement web, serveurs de jeux Spécifications : AMD Ryzen ou Intel® Xeon, de 8 à 64 Go de RAM, 1TB SATA ou 2x1TB SSD Tarification : de 29,99 € / mois (0,083 € / heure) à 49,99 € / mois (0,139 € / heure) , en fonction de la configuration du serveur

● BERYLLIUM : des serveurs dédiés puissants et fiables, parfaits pour les applications de production Cas d’usage : infrastructure web (Apache, Nginx, LB), virtualisation, applications de production Spécifications : Intel® Xeon (dual socket), de 192 à 256 Go de RAM, avec SSD (2x1TB) ou SATA (2x8TB jusqu’à 2x10TB) Tarification : de 89,99 € / mois (0,250 € / heure) à 129,99 € / mois (0,361 € / heure)

● LITHIUM : des serveurs bare metal conçus pour offrir un volume de stockage local considérable afin de conserver, sauvegarder et protéger les données

Cas d’usage : clusters de stockage, sauvegarde (et archivage), serveurs de fichiers

Spécifications : Intel® Xeon, 96 Go de RAM, 4x12TB SATA

Tarification : 119,99 € / mois (0,333 € / heure)

Scaleway déploiera les serveurs progressivement dans ses régions, y compris à Varsovie et à Amsterdam, en commençant par sa zone de disponibilité française, fr-par-2. D’autres références sont déjà en préparation et seront ajoutées plus tard dans l’année.

Dedibox restera disponible pour les clients existants. Cette offre est parfaite pour les architectes cloud qui cherchent à combiner des ressources dédiées avec des architectures cloud-native, afin de réduire les coûts et d’améliorer leurs propres marges d’exploitation. Avec Elastic Metal, les architectes et les décideurs ne sont plus verrouillés par un seul modèle d’exploitation.