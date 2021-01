Scaleway lance “Dedibox Génération 7”

janvier 2021 par Marc Jacob

Scaleway renouvelle sa célèbre gamme de serveurs dédiés “Dedibox”, avec la mise sur le marché de la “Génération 7”, soit neuf nouvelles configurations de machines. Scaleway rend ainsi accessible à la location et sans engagement, des serveurs dédiés très haut de gamme bénéficiant d’un large choix d’options de personnalisation. Ces offres seront progressivement disponibles dans plusieurs datacenters en France (DC2 et DC5) et aux Pays-Bas (AMS1). Grâce à une bande passante plus large, allant jusqu’à 25 Gbps, la Génération 7 s’adresse au marché mondial.

Scaleway poursuit ainsi sa stratégie haut de gamme en renouvelant ses modèles de serveurs dédiés Dedibox deux mois après le lancement des serveurs les plus puissants au monde de Bare Metal avec la gamme Ultimate Performance. Scaleway est l’une des seules entreprises au monde à proposer de la colocation, du cloud public et des offres de serveurs dédiées haut de gamme consommables au mois (serveurs dédiés Dedibox) ou à l’heure (serveurs Bare Metal).

De nombreuses infrastructures de production s’appuient principalement sur les serveurs dédiés Dedibox pour leurs performances, leur fiabilité extrême, le niveau de contrôle, de sécurité et leurs prix compétitifs. Pour répondre à ce besoin, Scaleway continue d’enrichir Dedibox avec ces nouvelles offres très haut de gamme, intégrant des équipements de dernière génération.

Large choix de configuration hardware haut de gamme

Aujourd’hui, les deux premières offres de la Génération 7 disponibles en France, sur Paris dans le datacenter DC5 sont :

• CORE-7-L-A : 1x AMD EPYC 7532 - 32C/64T/3.3 GHz - 256 GB DDR4 ECC - 2× 1.92 TB NVMe Data Center

• CORE-7-XXL : 2× AMD EPYC 7532 - 64C/128T/3.3 GHz - 1024 GB DDR4 ECC - 2× 1.92 TB NVMe Data Center

• Options disponibles : Stockage, Réseau, Sécurité, OS et Support Business

Le catalogue Dedibox renouvelle à partir d’aujourd’hui les serveurs S, M et L de la gamme PRO ainsi que les serveurs M, L, XL et XXL de la gamme CORE avec des versions AMD et Intel.

Toutes ses configurations de serveurs dédiés seront disponibles dans les prochaines semaines en France et aux Pays-Bas. Au niveau stockage, cette nouvelle génération intègre la technologie NVMe Data Center. Scaleway offre ainsi le plus large choix de configurations hardware de serveurs dédiés haut de gamme pour répondre au mieux aux projets d’infrastructure de production.

Nouvelle option de bande passante jusqu’à 25 Gbit/s

Comme tous les serveurs Dedibox, la Génération 7 bénéficie d’une connectivité à Internet basée sur un réseau performant, ultra rapide et fiable, entièrement maillé, de plus de 10 TBit/sec de capacité vers de multiples opérateurs et points d’échange. La sortie de la Génération 7 marque une étape supplémentaire dans la personnalisation avancée de la bande passante pour répondre à différents cas d’usage. Ainsi, l’option bande passante additionnelle permet d’augmenter de 1 Gbit/s non garantie avec trafic illimité par défaut, jusqu’à 25 Gbit/s garantie par serveur.

Le service Business pour la production

Le niveau de service Business, qui n’est pas en soi une nouveauté, est recommandé pour les serveurs de production et pour ainsi profiter du meilleur des services de Scaleway Dedibox. Il permet notamment de personnaliser son serveur avec des disques additionnels SSD et NVMe Data Center.

Les autres services inclus dans le niveau de service Business sont :

• Assistance premium et prioritaire : 24/7 par ticket et téléphone

• Support : expert technique dédié

• Niveau de service avancé (SLA) : 99,95 % (Basic : 99,9%)

• Garantie de temps d’intervention (GTI) : H+1 (Basic : H+4)

• Réseau privé RPN boosté : jusqu’à 10 Gbit/s de bande passante sur votre serveur

• Sécurité : protection avancée ou curative Anti-DDOS

La génération 7 de Scaleway remplit ainsi un cahier des charges exigeant, avec des serveurs dédiés très performants, disponibles en multi-datacenters et dopées de tous les services haut de gamme de l’écosystème Dedibox.