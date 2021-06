Scaleway et Ingram Micro dévoilent leur nouveau partenariat

juin 2021 par Marc Jacob

Les partenaires revendeurs peuvent s’appuyer sur le cloud souverain et éco-responsable de Scaleway pour leurs projets numériques innovants.

La pépite française, leader européen est disponible dès à présent sur la Marketplace d’Ingram Micro Cloud et peut être distribuée par l’ensemble de son réseau de revendeurs. En plus des avantages de s’approvisionner sur la Cloud Marketplace, la facturation simplifiée, les reporting et un encours dédié, ces derniers vont ainsi bénéficier de leviers de croissance supplémentaires grâce à :

Des offres cloud compatibles avec les standards du cloud

Scaleway est le seul acteur français en mesure de proposer une offre cloud public complète et multi cloud by design, intégrant aussi bien des instances virtuelles, des répartiteurs de charge, des bases de données managées, des solutions de stockage ou encore des innovations telles Kapsule Kubernetes.

Un hébergement souverain ultra-sécurisé

Les questions de sécurité et de souveraineté des données et des infrastructures sont au cœur des préoccupations des citoyens, dans un contexte de domination massive des acteurs américains et chinois sur le monde numérique. C’est pourquoi Scaleway conçoit, gère et opère ses propres datacenters localisés en France et répondants aux normes et certifications des réglementations françaises et européennes.

Des produits cloud à très haute performance énergétique

Scaleway s’est fortement engagé sur la sobriété de l’utilisation en énergie et sur la haute efficience de ses infrastructures. Son datacenter parisien DC5 en est le symbole, avec une empreinte énergétique de 30 à 40 % inférieure à celle d’un datacenter traditionnel grâce, en particulier, à la suppression de la climatisation.

Cette collaboration permettra aux deux organisations de combiner leur expertise pour renforcer les compétences et les offres actuelles d’Ingram Micro Cloud, ainsi que pour développer de nouvelles ressources pour soutenir les partenaires de distribution dans la gestion des clients finaux.