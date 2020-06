Scaleway accélère son programme startups

juin 2020 par Marc Jacob

En plus de fournir les meilleures ressources en matière d’infrastructure cloud, Scaleway offre aux startups une boîte à outils complète. Un accompagnement avec du support et des conseils assurés par des experts maison est proposé, ainsi que des opportunités de communication pour aider les startups à accroître leur visibilité et leur notoriété en bénéficiant de la communauté de Scaleway à travers le monde. Bien entendu, Scaleway apportera également une aide financière avec 36 000 € de bons à dépenser au cours des 12 premiers mois de la sélection. Au-delà du numérique, Scaleway vise à donner aux startups un accès à toute son expertise et à son écosystème, en donnant aux projets les moyens de réussir et prospérer rapidement.

Scaleway prévoit d’accueillir chaque année une cinquantaine de startups, issues de tous les secteurs de l’industrie. Pour être éligible au programme, il faut postuler en ligne, un comité se réunira tous les mois pour évaluer et sélectionner les candidats aux projets les plus alignés avec les enjeux et priorités de l’entreprise.

Postuler en ligne : scaleway [point] typeform [point] com / to / J01X1S (Enlever les espaces)

Découvrir le programme startups : www [point] scaleway [point] com / fr / programme-startup / (Enlever les espaces)