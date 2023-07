Scaleway Labs : Innover c’est oser prendre le risque de se tromper

juillet 2023 par Marc Jacob

Scaleway, l’un des principaux fournisseurs européens de services cloud et d’infrastructures numériques, présente les Scaleway Labs, sa division de recherche et développement dédiée à l’innovation technologique. À travers les Labs, Scaleway explore les sujets les plus risqués que ce soit en termes de maturité technologique ou de marché.

Scaleway Labs a pour mission d’identifier, de prendre en main et de faire mûrir les technologies émergentes avec l’esprit méthodologique de la recherche scientifique. De la création de prototypes logiciels ou matériels, à la validation par l’expérimentation publique, les moyens s’ajustent au cours du temps en fonction de la réussite ou des échecs des expérimentations.

Scaleway, premier fournisseur mondial de cloud à offrir un service de stockage sur IPFS !

Le lancement en juillet dernier d’un service de Pinning IPFS (InterPlanetary File System) est un exemple de développement technologique réussi au sein de Scaleway Labs. Scaleway devient alors le premier acteur majeur mondial du cloud à offrir un service de stockage sur IPFS, une technologie de rupture basée sur un réseau peer-to-peer sécurisé et distribué.

« IPFS est un exemple de l’engagement des Labs dans les technologies émergentes et prometteuses », déclare Sébastien Luttringer.

Le service de Pinning IPFS de Scaleway offre la possibilité de stocker et de partager des fichiers de manière décentralisée tout en bénéficiant de la stabilité et des performances des infrastructures de Scaleway : C’est le meilleur des deux mondes. Cette technologie ouverte contribue à une meilleure répartition des données entre les créateurs et les utilisateurs en offrant une alternative moderne et économiquement avantageuse au couple : Stockage S3 / CDN HTTP.

Le service de Pinning IPFS de Scaleway se distingue par un coût agressif, une disponibilité sur 3 régions, une redondance multi-AZ et l’intégration dans l’écosystème complet de produits de Scaleway.

L’interopérabilité des données, bientôt des contraintes légales ?

L’interopérabilité des données est un enjeu crucial dans le domaine numérique, et les projets de loi récents en France reflètent la volonté du législateur de promouvoir cette interopérabilité pour renforcer la souveraineté numérique du pays et faciliter les échanges de données entre différentes entités.

Dans ce contexte, des solutions innovantes comme l’IPFS peuvent jouer un rôle essentiel pour créer cette interopérabilité. En proposant un stockage décentralisé et peer-to-peer de fichiers, l’IPFS offre une alternative fonctionnelle aux systèmes centralisés traditionnels. Cette technologie pourrait être utilisée pour faciliter le partage de données entre les différentes plateformes et systèmes, contribuant ainsi à l’objectif d’interopérabilité souhaité par le législateur français.

L’IPFS présente un intérêt majeur en matière d’interopérabilité des données, en offrant une solution décentralisée et distribuée pour le stockage et le partage de fichiers. Contrairement aux systèmes de stockage traditionnels qui dépendent de serveurs centralisés, l’IPFS permet aux utilisateurs de partager des données de manière peer-to-peer, garantissant ainsi leur capacité à les récupérer.

Scaleway joue un rôle actif dans l’émergence de technologies favorisant une meilleure interopérabilité des données. Consciente des enjeux liés à l’interopérabilité, notre société s’engage avec notre service de Pinning IPFS, en allant au-delà des simples promesses, offrant dès maintenant aux utilisateurs une opportunité concrète d’expérimenter les avantages de l’IPFS.