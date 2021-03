Sauvegarde informatique : les bonnes pratiques par Synology

Ces derniers mois ont indéniablement démontré combien il est essentiel de sauvegarder ses données personnelles. En effet, nous avons constaté à plusieurs reprises une augmentation du nombre d’attaques de ransomwares et de cyberattaques chez les entreprises et organismes publiques. Synology, dont la mission consiste à gérer et à protéger les données du monde entier, partage ses bonnes pratiques pour sécuriser et sauvegarder toutes ses données, de façon sûre et pérenne grâce à ses produits :

1. La sécurité avant tout

Les entreprises doivent dorénavant relever le défi de fournir un accès sécurisé à une large gamme de services et d’applications, tout en se protégeant des menaces de plus en plus sophistiquées. Les solutions Synology offrent une sécurité améliorée et complète qui permet de s’adapter plus rapidement aux nouvelles technologies, aux besoins des entreprises et aux menaces. En outre, Synology a mis en place une équipe dédiée aux incidents de sécurité de ses produits. Nommée PSIRT, elle gère la réception, les enquêtes, la coordination et les rapports publics d’information sur les vulnérabilités quant à la sécurité liée aux produits Synology.

2. Sécuriser son NAS

Synology développe ses solutions depuis des années, principalement des NAS (Network Attached Storage) pour les sauvegardes en réseaux. Afin d’optimiser les fonctionnalités de ses produits, Synology a créé DiskStation Manager (DSM), un système d’exploitation web pour tous ses NAS, conçu pour aider ses utilisateurs à gérer leurs dispositifs numériques à la maison et au bureau. Grâce à DSM et sa fonctionnalité appelée le Conseiller en sécurité, le NAS et son contenu sont sécurisés. En effet, le Conseiller en sécurité analyse la configuration globale du NAS et fournit des rapports détaillés sur son état de sécurité. Enfin, il montre comment gérer les risques de sécurité identifiés.

3. Sauvegarder son NAS

Les stratégies de sauvegarde traditionnelles présentent des défis tels les temps de récupération ou la consommation superflue de stockage. Une entreprise a besoin d’une stratégie de sauvegarde intelligente pour se protéger efficacement contre toutes les menaces et assurer le bon fonctionnement de ses opérations. Pour ce faire, la stratégie la plus recommandée est la stratégie 3-2-1 : au moins 3 copies de ses données sur 2 supports différents, dont 1 sauvegarde hors site. Cette méthode de sauvegarde est aussi facilitée avec les différents outils et applications Synology qui assurent la continuité de services et de maintenir les données sécurisées, même pendant les situations les plus délicates. La solution Synology Hyper Backup, par exemple, fournit une solution de sauvegarde économique qui réduit l’espace de stockage requis, tout en préservant tous les points de récupération nécessaires.