Sandy Ono est nommée Chief Marketing Officer d’OpenText

février 2022 par Marc Jacob

Sandy Ono rejoint OpenText après avoir travaillé pour Hewlett Packard Enterprise (HPE), où elle occupait le poste de Vice-Présidente, Growth Marketing, contribuant à la transformation numérique, à l’élaboration de la stratégie GTM et à la mise en œuvre des efforts d’analyse numérique pour faire progresser les stratégies d’acquisition et de fidélisation des clients.

Avant HPE, Sandy Ono a occupé divers postes à fort impact dans le domaine du conseil en stratégie et du développement commercial, notamment chez Deloitte et Walt Disney Company. Sandy est titulaire d’un MBA de la Wharton School of Business.