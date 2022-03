Samsung et Western Digital annoncent une collaboration à long terme

mars 2022 par Marc Jacob

Samsung Electronics Co., Ltd. et Western Digital annoncent ce jour la signature d’un mémorandum d’entente fixant le cadre d’une collaboration inédite qui vise à standardiser et encourager largement l’adoption de technologies de traitement et de placement des données, et d’infrastructure réseau de nouvelle génération pour le stockage (D2PF). Les deux partenaires porteront leurs efforts en premier lieu sur la création d’un écosystème solide pour les solutions de type Zoned Storage. Cela permettra à l’ensemble de l’industrie de se focaliser sur la création d’une multitude d’applications qui seront synonymes de valeur ajoutée pour les clients.

Il s’agit de la première collaboration des deux leaders technologiques dans une démarche de standardisation et de sensibilisation à des technologies de stockage essentielles. Avec cette collaboration, les utilisateurs finaux auront l’assurance que ces technologies de stockage émergentes seront prises en charge par de nombreux fournisseurs d’appareils technologiques, ainsi que par des éditeurs de logiciels et fabricants de matériel intégrés verticalement.

Les deux partenaires ont déjà lancé une initiative relative aux appareils Zoned Storage, dont des disques SSD ZNS (Zoned Namespaces ou espaces de noms zonés) et des disques durs SMR (enregistrement magnétique à bardeau). Par le biais d’organisations telles que la SNIA (Storage Networking Industry Association) et la Linux Foundation, Samsung et Western Digital vont définir des modèles et des frameworks de haut niveau pour les technologies de stockage Zoned Storage de prochaine génération. Avec pour objectif de voir apparaître des architectures de datacenters ouvertes et évolutives, ils ont fondé le groupe de travail Zoned Storage TWG, qui a reçu l’aval de la SNIA en décembre 2021. Ce groupe travaille déjà à définir et spécifier des cas d’usages courants pour les appareils Zoned Storage, ainsi qu’une architecture hôte / appareil et des modèles de programmation.

Cette collaboration devrait aussi être un point de départ pour l’expansion des interfaces d’appareils zonés (ZNS et SMR par exemple), ainsi que de futurs dispositifs de stockage de grande capacité dotés de technologies renforcées de traitement et de placement des données. Par la suite, ces initiatives seront élargies à d’autres technologies D2PF émergentes, notamment celles du stockage computationnel et des infrastructures réseau pour le stockage telles que la spécification NVMe™ over Fabrics (NVMe-oF).