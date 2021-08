Sammy Zoghlami reprend la direction de Nutanix en EMEA

août 2021 par Marc Jacob

Après un an d’absence pour des raisons personnelles, Sammy Zoghlami reprend son rôle de Senior Vice President of Sales pour la région EMEA. À ce poste, il continuera à diriger les ventes et le support client, le développement commercial et la stratégie, la gestion des bureaux et des équipes opérationnelles de Nutanix dans chaque pays de la région EMEA, ainsi que les partenariats, les alliances et les activités channel de la société.

Andrew Brinded prend le poste de Worldwide Sales Chief Operating Officer, précédemment occupé par Dave Gwyn avant qu’il ne devienne SVP Global Customer Success and Inside Sales. Dans ce rôle, Andrew Brinded sera chargé de faire avancer l’agenda stratégique de Nutanix, de conduire la mise en œuvre de ses principales initiatives et de superviser les activités administratives et opérationnelles en soutien aux priorités organisationnelles.

En tant que cadre expérimenté dans le domaine de la technologie, Andrew Brinded connaît bien les complexités des ventes au niveau global, les stratégies de mise sur le marché et la satisfaction des clients. Il a fait ses preuves en matière de développement de stratégies commerciales innovantes, d’optimisation de la croissance et d’identification et de formation de leaders.

Les changements organisationnels comprennent également la promotion de deux leader clés dans l’organisation des opérations de vente de Nutanix. Jake Hofwegen, qui occupait le poste VP, Worldwide Sales Operations, est désormais SVP, Worldwide Sales Operations. Jake Hofwegen a rejoint Nutanix en juillet 2020 et a joué un rôle essentiel en dirigeant la refonte de sa fonction d’opérations commerciales et en concevant sa stratégie de souscription. Jake continuera à assumer un rôle de leadership plus stratégique pour soutenir l’expansion du modèle ACV et de l’activité de renouvellement de Nutanix.

En outre, Davud Hasan, qui occupait récemment le titre de Senior Director, Worldwide Deal Support and Order Management, a été promu au poste de Vice President Worldwide Deal Support and Order Management. Davud Hasan dirige une équipe mondiale responsable du Deal Desk, de la gestion des commandes et du Bid Desk. Ses connaissances approfondies en matière de négociation d’accords et son leadership mondial joueront un rôle clé dans le succès continu de Nutanix.