Samada fait appel à Hub One

décembre 2021 par Marc Jacob

Samada, filiale à 100 % de Monoprix et prestataire logistique des enseignes Monoprix et Naturalia, fait appel à Hub One, opérateur de technologies digitales pour les entreprises, afin de moderniser les activités logistiques relatives aux produits alimentaires frais et secs de Monoprix.

Avec plus de 1 200 collaborateurs en France et 250 000 m² d’entrepôts répartis à travers 9 sites, Samada réceptionne, stocke, prépare et réexpédie l’ensemble des produits alimentaires et non-alimentaires pour les enseignes Monoprix et Naturalia. L’entreprise souhaitait offrir des outils ergonomiques à ses collaborateurs évoluant en entrepôt pour leur permettre de gagner en confort et en rapidité dans la réalisation de leurs missions.

Pour répondre au besoin en modernisation du WMS ("Warehouse Management System" ou système de gestion d’entrepôt) de Samada, Hub One a équipé plusieurs centaines de postes avec sa solution vocale Hub One VoiXnext / CONNECT’IN* (casques inclus), notamment sur les sites Samada de Clesud (13), Wissous (91) et Garonor (93).

Particulièrement simple d’implémentation comme de prise en main, la solution Hub One VoiXnext CONNECT’IN a séduit les opérateurs qui profitent désormais de postes de travail multimodaux (utilisation de l’ensemble des médias - écran, clavier, voix, lecteur laser - d’un même terminal radio fréquence). L’ergonomie a été optimisée en s’appuyant sur des terminaux, accessoires et OS de dernière génération. Les opérateurs de Samara disposent à chaque étape du process, du média le plus adapté à leur tâche (écran, clavier, lecture code à barre, voix, …). La qualité des préparations est renforcée, le temps de préparation optimisé et le confort d’un travail exigeant est optimal.

En outre, Samada va prochainement déployer, grâce à la suite Hub One CONNECT’IN, le pilotage d’un système tiers d’aide à la préparation de commandes via des indications lumineuses (Put to Light) installées sur les autoportés longue fourche, afin de faciliter ses opérations multi-commandes / multi supports.

Pour Catherine Mestre, Directrice Organisation SAMADA - Groupe Monoprix : « Nous recherchons continuellement des moyens et solutions pour faciliter nos opérations logistiques et Hub One nous a accompagné dans le déploiement d’une solution vocale optimale permettant à nos opérateurs de gagner encore en efficacité. Par ailleurs, nous étudions toutes sortes de solutions pour renforcer l’efficience de nos opérations et la robotique fait partie des technologies que nous regardons de près ».

Benoit Duchene, Directeur de la division Mobility de Hub One, explique : « Nous sommes ravis d’accompagner Samada dans son développement et de mettre notre expertise technologique à leur service. La suite Hub One CONNECT’IN apporte une solution vocale robuste et très simple d’utilisation. Hub One VoiXnext répond aux besoins exigeants des logisticiens, industriels et retailers. Hub One CONNECT’IN pilote également la structure Put-to-Light tiers de Samada, qui peut intégrer d’autres solutions comme la pesée dynamique, la gestion de dévoyés venant optimiser les opérations des collaborateurs ou encore les préparations de commande du groupe ».

* Connect’in est le nom de la suite logicielle auxquels appartiennent les modules voix (VoixNext) et Put-to-Light.

À propos de Samada

Filiale à 100% de Monoprix, SAMADA (Société Auxiliaire de Manutention Accélérée de Denrées Alimentaires) est le prestataire logistique de l’enseigne depuis 1955. Faisant de la recherche de l’excellence son mot d’ordre, SAMADA porte une attention particulière à l’optimisation et au développement de sa chaîne logistique au plus près des ambitions commerciales et des engagements de ses clients urbains.