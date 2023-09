Salt Security nomme Michael Porat senior vice president en charge du développement corporate et commercial

septembre 2023 par Marc Jacob

Salt Security annonce la nomination de Michael Porat au poste de senior vice president en charge du développement corporate et commercial. Michael Porat dirigera les alliances conclues avec un éventail toujours plus large de partenaires technologiques Salt auxquels l’éditeur transmet en parallèle son abondante veille informationnelle sur les API. En outre, Michael Porat gèrera le réseau de partenaires revendeurs Salt Security, dont la richesse et la diversité continuent de monter en puissance aux quatre coins du monde.

Possédant plus de 20 années d’expérience dans les stratégies de développement commercial, Michael Porat jouit aussi d’une expertise en sécurité, logiciels d’infrastructure et solutions SaaS. Avant de rejoindre Salt, il officiait en qualité de SVP en charge du développement corporate et commercial chez Vectra.ai, où il a été l’artisan d’alliances clés qui ont contribué à résoudre des difficultés majeures et à optimiser la valeur client. Avant Vectrai.ai, Michael Porat a endossé les fonctions de VP en charge de la stratégie et du développement commercial chez Cohesity. Au sein de Cohesity, il a également assuré la direction générale de l’initiative de transformation SaaS, administré ses coentreprises et chapeauté un certain nombre d’acquisitions. Michael Porat a aussi exercé des fonctions dirigeantes chezCisco, notamment à la tête du développement corporate de son pôle data center, contribuant à l’exécution de la stratégie de Cisco ainsi qu’à la mise en place des investissements de capital-risque et des fusions-acquisitions.

Par sa culture des partenariats, Salt Security est aujourd’hui présent dans plus d’une vingtaine de pays et a délivré 200 certifications techniques et commerciales dans le cadre de son programme Essential de certification des partenaires, annoncé en début d’année. Ce programme propose aux partenaires revendeurs Salt des formations techniques approfondies sur la plateforme Salt de protection des API ainsi que sur les principales menaces et vulnérabilités menaçant leur sécurité, y compris celles recensées dans la liste actualisée API Security Top 10 de l’OWASP.

La nomination de Michael Porat fait également suite à l’annonce du lancement du programme STEP (Salt Technical Ecosystem Partner) le mois dernier, axé sur les partenaires de ses alliances technologiques. En intégrant l’éclairage optimisé par l’IA que livre Salt sur le comportement des API ainsi que ses outils de découverte des API à d’autres technologies d’exception, Salt et ses partenaires stratégiques enrichissent l’écosystème des API et dotent la clientèle d’une vision d’ensemble de sa surface d’attaque.