Salt Security nomme Gilad Gruber Senior Vice President en charge de l’ingénierie

février 2023 par Marc Jacob

Salt Security annonce l’arrivée de Gilad Gruber au sein de l’équipe de direction de Salt en qualité de Senior Vice President en charge de l’ingénierie. Ce technologue chevronné justifiant de plus de 20 années d’expérience met sa solide expertise au service de solutions logicielles à la fois grand public et professionnelles. À ce poste nouvellement créé, Gilad Gruber chapeautera les équipes ingénierie et dynamisera l’innovation technologique de Salt qui, en parallèle, continue à doter les grandes entreprises de la solution de sécurisation des API la plus mature, robuste et intelligente qui soit sur le marché.

Avec une valorisation ressortant à 1,4 milliard de dollars pour un financement total de 271 millions de dollars, Salt Security poursuit ses investissements visant à renforcer sa direction. En 2022, Salt a créé les postes de Chief People Officer et de Vice President of Customer Success, confortant ainsi son pôle RH et une équipe dédiée au succès client qui gagne en importance. En nommant à présent Gilad Gruber Senior Vice President of Engineering, Salt étoffe encore ses postes de responsabilité à mesure que l’entreprise poursuit sa trajectoire de croissance.

Responsable technologique aguerri, Gilad Gruber a dirigé des équipes d’ingénierie de grande envergure dispersées aux quatre coins du monde, et cofondé plusieurs startups. Il occupait encore tout récemment le poste de DTI au sein de la fintech Payoneer (NASDAQ : PAYO), à la tête d’une équipe composée de plus de 500 ingénieurs orientés R&D, données, cybersécurité, corporate et production IT. Avant Payoneer, Gilad Gruber officiait en qualité de Vice President, Research & Development chez Panaya, filiale d’Infosys. Il a également endossé les fonctions de Senior Vice President en charge du développement front-end au centre d’innovation Citibank, où il a chapeauté le développement des outils de trading Forex sur mobiles, des applications mobiles Citi Private Bank, des applications de négociation d’obligations de collectivités locales et à rendement élevé, ainsi que de moteurs de risques pour créances hypothécaires titrisées.