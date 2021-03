SailPoint nomme Heather Gantt-Evans aux fonctions de CISO

mars 2021 par Marc Jacob

SailPoint Technologies Holdings, Inc. annonce la nomination de Heather Gantt-Evans aux fonctions de Chief Information Security Officer (CISO). A ce titre, elle sera responsable de la cyber securité de l’ensemble des produits, systèmes et données de SailPoint, alors que la société poursuit son expansion mondiale.

Heather Gantt-Evans est une spécialiste des produits de sécurité et des stratégies de cyber sécurité. Avant de rejoindre SailPoint, elle était Directrice des Opérations de Sécurité de la grande chaîne de distribution américaine The Home Depot. Dans le cadre de ses fonctions, elle était responsable des centres opérationnels de sécurité, de la sécurité des réseaux et des applications, ainsi que de la gestion des vulnérabilités de l’entreprise. Auparavant, elle a exercé une variété de fonctions stratégiques de sécurité au sein des sociétés de consulting Ernst & Young et Booz Allen Hamilton, et travaillé pendant six ans en tant qu’analyste de renseignement sur les menaces dans l’U.S. Army Reserves.