SailPoint nomme Colleen Healy au poste de CFO

février 2022 par Marc Jacob

SailPoint Technologies Holdings, Inc. annonce que Colleen Healy était son nouveau Chief Financial Officer (CFO). Healy a près de 30 ans d’expérience dans les secteurs de la technologie et des services financiers.

Au cours de sa carrière de près de 20 ans chez Microsoft, elle a occupé divers postes dans les domaines de la finance et des opérations, notamment en tant que Directrice Générale de la division US Industry, Financial Services et responsable des relations avec les investisseurs. Healy deviendra la CFO de SailPoint à partir du 16 mars 2022, en remplacement de Cam McMartin, Directeur Financier par intérim, qui quittera ses fonctions le 15 mars.

Colleen Healy est un chef de file dans le domaine de la finance. Elle a récemment occupé le poste de CFO de Basis Global Technologies, Inc. (anciennement Centro, Inc.). Auparavant, elle a été Vice-Présidente et CFO Global Division chez Hill-Rom Holdings, Inc. ainsi que Vice-Présidente des relations avec les investisseurs chez TransUnionLLC. Avant cela, Mme Healy a passé près de 20 ans chez Microsoft, où elle a occupé diverses fonctions, notamment celles de Directrice Générale de la division US Industry, Financial Services, de Responsable des Relations avec les Investisseurs et de Directrice Senior de Treasury and Capital Markets Group. Elle a commencé sa carrière dans la banque d’investissement en tant qu’Analyste au Crédit Suisse (anciennement First Boston). Mme Healy est licenciée en Administration des Affaires auprès de l’Université du Michigan.