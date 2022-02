SailPoint lance une nouvelle région AWS au Japon

février 2022 par Marc Jacob

SailPoint Technologies Holdings, Inc. annonce sa nouvelle région Amazon Web Services (AWS) à Tokyo. Il s’agit de la septième région pour la société, avec d’autres sites à Francfort, Londres, Montréal, Sydney, et deux aux États-Unis. Ce lancement souligne la demande mondiale croissante pour les offres de sécurité d’identité en cloud de SailPoint et l’accent mis par l’entreprise sur l’aide aux clients pour répondre à leurs exigences en matière de confidentialité des données.