SailPoint lance SailPoint Predictive Identity

février 2020 par Marc Jacob

SailPoint Technologies Holdings, Inc. annonce de nouvelles fonctionnalités sur sa plate-forme SailPoint Predictive IdentityTM qui permettent à ses clients de simplifier la définition et la fourniture du bon accès à chacun de leurs utilisateurs, quel que soit le rythme d’évolution de leur entreprise.

Le nouveau service SailPoint Access Modeling accélère la création de rôles au sein de l’organisation, en utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour identifier des groupes d’utilisateurs et d’accès similaires afin de suggérer des rôles potentiels. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, SailPoint simplifie considérablement le déploiement et la gestion quotidienne d’un programme de gouvernance des identités basé sur les rôles. Ceci garantit qu’au fur et à mesure que chaque utilisateur rejoint puis change de fonction au sein de l’organisation, ses droits d’accès évoluent avec lui - automatiquement et sans les coûts additionnels générés par les approches traditionnelles de modélisation de l’accès.

Le nouveau service SailPoint Access Modeling sera disponible en mars en tant que nouveau service cloud sur la plate-forme SailPoint Predictive Identity. La plate-forme comprend également les services SailPoint Access Insights et SailPoint Recommendation Engine, tous deux basés sur l’IA.

• Le service SailPoint Access Insights s’appuie sur les données d’identité enregistrées pour fournir une visibilité et des renseignements plus précis sur les utilisateurs (humains et non humains) et leur accès. Il suit les scénarios d’accès dans la durée, ce qui permet aux organisations de se conformer rapidement aux demandes d’audit ou de générer des rapports qui signalent les utilisateurs dont l’accès peut nécessiter une attention immédiate.

• Le service SailPoint Recommendation Engine évalue les changements d’accès en temps réel et fournit des informations générées par l’intelligence artificielle pour aider les gestionnaires et les administrateurs à prendre des décisions éclairées. Le service Recommendation Engine peut également être utilisé pour fournir une expérience utilisateur complètement autonome, en évitant une quelconque intervention humaine dans l’octroi ou la révocation d’un accès. Par exemple, le moteur de recommandation réduit les tâches de certification en approuvant automatiquement les accès à faible risque, ce qui permet aux administrateurs de se concentrer sur les décisions d’accès anormales ou à haut risque.

Ensemble, ces nouveaux services aident les organisations de toutes tailles à prendre de meilleures décisions d’accès d’une manière transparente, prédictive et autonome.