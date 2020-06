SailPoint Technologies Holdings, Inc. annonce une série de nouvelles fonctionnalités

juin 2020 par Marc Jacob

SailPoint Technologies Holdings, Inc. annonce une série de nouvelles fonctionnalités sur sa plate-forme en mode SaaS afin d’aider les entreprises à mieux gérer les mouvements et l’évolution dans le temps de leurs employés. Celles-ci s’adaptent simplement et en toute sécurité à la nouvelle norme en matière d’organisation du travail – l’augmentation continue du nombre d’employés travaillant à distance. Les nouvelles fonctionnalités comprennent la gestion du cycle de vie du personnel non salarié ; des connecteurs pour Slack et Zoom ; et des fonctions avancées de configuration des certifications.

Les nouvelles fonctionnalités annoncées aujourd’hui comprennent :

• Une gestion du cycle vie du personnel non salarié – pour créer et gérer facilement les identités du personnel non salarié, tout en accordant, modifiant ou révoquant rapidement des accès utilisateur pour des tiers, comprenant des travailleurs intérimaires, des partenaires et des fournisseurs.

• De nouveaux connecteurs pour Slack et Zoom –pour fournir rapidement un accès sécurisé à Slack et Zoom à des employés connectés partout dans le monde.

• Des fonctions avancées de configuration des certifications – pour garantir la conformité en continu en gouvernant efficacement et dans la durée les droits d’accès des utilisateurs grâce à des fonctions avancées de configuration des certifications, en éliminant tout risque de surévaluation des droits.