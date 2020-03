SailPoint Etend sa Plate-forme Predictive IdentityTM

mars 2020 par Marc Jacob

SailPoint Technologies Holdings, Inc. annonce de nouvelles fonctionnalités de gouvernance des identités et des accès pour les plate-formes, ressources et traitements IaaS (Infrastructure as a Service). Un nombre croissant d’entreprises adoptent une stratégie multi-cloud sur les plates-formes AWS, Azure et Google Cloud dans le cadre de leurs projets de transformation digitale, et souhaitent aujourd’hui être capables de gouverner l’accès à ces plates-formes avec une seule solution de gestion des identités.

Avec deux nouveaux services de gouvernance dans le cloud disponibles au sein de la plate-forme SailPoint Predictive IdentityTM, les entreprises peuvent désormais étendre la gouvernance des identités à toutes les plates-formes et ressources cloud pour tous les utilisateurs, qu’ils soient ou non à privilèges, et même pour les objets connectés, dont les accès sont fréquents dans ces environnements.

SailPoint Cloud Access Management et SailPoint Workload Privilege Management seront disponibles en tant que nouveaux services sur la plate-forme SailPoint Predictive IdentityTM. Comme les autres services, ils permettent d’automatiser, d’anticiper et de fluidifier les décisions de gouvernance des identités grâce à l’utilisation de technologies d’Intelligence Artificielle (IA) et de Machine Learning (ML). Ceci est particulièrement important du fait de la multiplication des plates-formes multi-cloud. Sans une gouvernance appropriée des accès à ces plates-formes et à ces traitements, les entreprises manquent de visibilité sur l’identité des personnes ou objets ayant accès à des applications et données sensibles dans le cloud, ce qui crée de nouvelles sources de risque.

Les deux nouveaux services de gouvernance dans le cloud disponibles au sein de la plate-forme SailPoint Predictive IdentityTM ont pour nom SailPoint Cloud Access Management et SailPoint Workload Privilege Management :

• SailPoint Cloud Access Management permet d’avoir une meilleure visibilité sur quels utilisateurs, humains et non humains, ont accès à des environnements IaaS multi-cloud, grâce à une capacité de contrôle en temps réel pour identifier et gérer automatiquement les accès à haut risque, et leur appliquer les privilèges les plus faibles en utilisant, si nécessaire, des garde-fous prédéfinis.

• SailPoint Workload Privilege Management protège dynamiquement les accès à privilèges sur des traitements s’exécutant sur l’infrastructure cloud. Ceci comprend l’automatisation de la création et de la rotation des identifiants, des clés et des mots de passe, et l’enregistrement des activités concernant tous les accès à privilège pour des besoins de sécurité et d’audit.

L’introduction de ces deux nouveaux services de gouvernance confirme l’engagement continu de SailPoint dans l’innovation en matière de gestion des identités, et fait suite à l’annonce récente du service SailPoint Access Modeling. Les autres services SailPoint Predictive Identity comprennent SailPoint Access Insights et le SailPoint Recommendations Engine. La plate-forme SailPoint Predictive IdentityTM offre aujourd’hui la solution de gouvernance des identités basée sur l’Intelligence Artificielle et le Machine Learning la plus complète du marché.