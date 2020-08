SailGP et l’équipe de France SailGP s’associent à Acronis pour renforcer l’expérience immersive proposée aux fans

août 2020 par Marc Jacob

Le championnat international SailGP et Acronis® se sont associés pour développer une technologie nouvelle et innovante qui plongera les fans au coeur de l’action.

SailGP est continuellement à la recherche de solutions pour améliorer sa production audiovisuelle - déjà récompensée à plusieurs reprises - en s’appuyant particulièrement sur les données générés à bord de chaque bateau pour immerger les fans au plus près de l’action et leur faire ainsi découvrir ce nouveau format de course à haute vitesse. Grâce à ce projet novateur de reconnaissance vocale, les conversations à bord des catamarans F50 des équipes nationales seront suivies, transcrites et traduites en temps réel. Celles-ci seront ensuite mises à la disposition des chaînes et des téléspectateurs du monde entier sur un certain nombre de supports et dans une variété de langues, notamment le français, l’espagnol, le japonais et le mandarin.

Être capable d’écouter les conversations-clés de l’équipage - y compris les décisions tactiques et les coups gagnants en une fraction de seconde - donnera alors aux fans un aperçu unique du talent, du travail et de l’engagement nécessaires pour figurer au plus haut niveau de la scène mondiale.

Le projet de reconnaissance vocale deviendra également un outil important dans l’approche des analystes de données et entraîneurs, continuellement en recherche d’informations supplémentaires pour aider les équipes à progresser et acquérir un avantage sur leurs concurrents tout en naviguant sur des bateaux rigoureusement identiques.

Au travers de cet accord conclu pour une durée de trois ans, Acronis s’associe à SailGP comme fournisseur officiel en cybersécurité de la Ligue, et partenaire cybersécurité de l’équipe de France, skippée par le multiple champion du monde Billy Besson.

Les solutions de cyberprotection qu’offre Acronis combinent le meilleur de la cybersécurité et de la protection des données, reprenant les cinq vecteurs de la cyberprotection : sûreté, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité. L’une d’elles comprend Acronis Cyber Protect qui fournit une sauvegarde rapide et fiable des données, un anti-malware alimenté par IA et une gestion complète des terminaux, au sein d’une solution unique et nouvelle génération.

Acronis n’est pas étranger au développement de solutions technologiques destinées à des équipes sportives de haut niveau. Ces dernières années, la société a protégé les données et développé des solutions innovantes pour les clubs et équipes de la Premier League Anglaise, de la Liga, Serie A, Eredivisie, NFL, MLB, de la F1 et de la Formula E.

Le PDG de SailGP, Russell Coutts, déclare : “L’innovation joue un rôle essentiel dans tout ce que nous faisons dans SailGP, et nous cherchons continuellement des moyens innovants pour divertir nos fans et attirer de nouvelles audiences. Pouvoir écouter toutes les communications du bord dans les différentes langues de chaque équipe apportera une nouvelle dimension à notre offre et nous sommes ravis de travailler avec Acronis et impatients d’intégrer cela lorsque la ligue redémarrera à San Francisco en avril 2021.”

Le fondateur et directeur général d’Acronis, Serguei Beloussov, déclare : “C’est un projet passionnant sur lequel nous allons travailler avec SailGP, et avons hâte de le présenter aux fans une fois que la ligue redémarrera l’année prochaine. Nous sommes également reconnaissants de l’opportunité de travailler avec SailGP pour les aider à devenir #CyberFit en développant une technologie innovante de reconnaissance vocale AI / ML pour permettre aux fans d’avoir un aperçu vraiment unique de ce qui se passe en course, à bord de chaque bateau.”

Billy Besson, skipper de l’équipe France SailGP, déclare : “C’est fantastique d’accueillir Acronis - une entreprise avec qui nous partageons des valeurs communes - comme partenaire de l’équipe de France. Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec eux sur les développements technologiques qui joueront un rôle majeur dans l’avenir du sport en trouvant de nouvelles façons d’engager nos fans. Nous avons hâte de débuter ensemble ce partenariat.”