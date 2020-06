Saia Burgess Controls (SBC) introduit Saia PCD® QronoX

juin 2020 par Marc Jacob

Saia PCD® QronoX est le tout dernier système d’API qui propose une nouvelle génération évolutive d’automates Saia PCD® se programmant avec la suite logicielle QronoX ECS (Engineering and Commissioning Suite). Il s’agit du premier système de technologie d’API qui satisfait pleinement aux standards de cybersécurité selon ANSI ISA 62443 Security Level 3, pour le matériel comme pour le logiciel. Cet automate performant permet également une programmation orientée objet en langage structuré, selon la norme internationale CEI 61131-3, tout en restant compatible avec les modules d’E/S PCD3. Le système Saia PCD® QronoX est particulièrement bien adapté aux applications et infrastructures critiques, dans les secteurs de l’approvisionnement en eau, des infrastructures de tunnels, des réseaux de chauffage et de froid urbains ou encore de la production et de la distribution d’énergie.

L’automate fonctionne sous un système d’exploitation QNX et propose des applications temps réel pour une cybersécurité fiable basée sur la norme ANSI ISA 62443, le standard en matière d’automatisation industrielle. Reposant sur de telles fondations, le système excelle dans l’automatisation des infrastructures critiques. Associées à une gestion des utilisateurs par attribution de rôles, des méthodes logicielles et matérielles modernes adaptées au chiffrement et à la signature des programmes et données utilisateur garantissent un accès aux seules personnes autorisées. Par ailleurs, le chiffrement du système de fichiers prend en charge des cartes micro SD jusqu’à 32 Go, offrant ainsi suffisamment d’espace de stockage pour les données utilisateur telles que les courbes de tendances, l’historique des alarmes et événements ou toutes autres informations générées en cours de fonctionnement. L’automate CEI présente le niveau de sécurité Security Level 3 selon la norme industrielle ANSI ISA 62443-3-3. Une mise à jour au niveau 4 est prévue dans le cadre du développement ultérieur du projet.

Un seul automate peut traiter plus de 1 000 points de données E/S et intégrer un maximum de 14 interfaces de communication au système. Une conception performante et efficiente est possible avant tout grâce à la programmation orientée objet en langage de haut niveau. Elle satisfait ainsi à la norme industrielle pour le développement d’applications en prenant en charge tous les langages qui y sont définis. Ainsi, le recours à des solutions tierces ou open source ne présente aucune difficulté. Les programmeurs d’applications peuvent combiner librement différents protocoles via des interfaces IP et série telles qu’OPC UA, MQTT, les protocoles IT, Modbus ou Profinet et CAN pour des solutions OEM. Il est même possible de réaliser des protocoles spéciaux que l’utilisateur définit dans le programme d’application. La compatibilité exhaustive avec le système d’E/S PCD3 éprouvé et bien établi assure un fonctionnement stable et fiable. Les installations existantes peuvent être actualisées sans peine aux nouvelles fonctions de l’automate CEI, ce qui réduit les coûts d’investissement et les frais d’installation.

Le système Saia PCD® QronoX actuellement disponible se compose du contrôleur CEI PCD3.M6893 et de la suite logicielle QronoX ECS (Engineering and Commissioning Suite) pour le développement d’applications. Bien qu’intégrant un grand nombre d’interfaces et de protocoles, des options logicielles supplémentaires permettent de faire évoluer le matériel de manière flexible. En plus de la possibilité d’une programmation CEI, des bibliothèques de base et de l’intégration d’un serveur Web HTTPS, les protocoles Modbus, OPC UA, Profinet et une communication en mode de données ouvertes sont préinstallés en usine. Grâce aux options d’extension flexible, le produit devient polyvalent et participe ainsi à l’optimisation des stocks.

Le logiciel de développement d’applications est mis à disposition dans le cadre d’un contrat de maintenance et d’assistance (PCD8.QronoX-SSA) conclu auprès de SBC. Les clients enregistrés ont accès à un portail d’information et de téléchargement qui actualise en permanence tous les renseignements et toutes les mises à jour importantes. De plus, l’assistance technique de SBC se tient à leur disposition pour les aider à réaliser leurs projets.

Pour son lancement, SBC a préparé une offre spéciale à l’attention des clients les plus rapides : quiconque se décide avant fin juin 2020 à participer éventuellement à un projet beta se verra offrir, en cas de sélection, la première année de son contrat de maintenance et d’assistance soit jusqu’au 30 avril 2021. Si vous êtes intéressé à participer au processus de sélection, renseignez-vous auprès de votre interlocuteur chez SBC pour bénéficier de cette offre.