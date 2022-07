Sage s’associe à Trustpair pour accompagner ses clients sur la gestion des risques tiers et la lutte contre les fraudes au virement

juillet 2022 par Marc Jacob

Du phishing à l’ingénierie sociale, une entreprise sur quatre a été victime d’au moins une tentative de fraude. Face à ce fléau de plus en plus sophistiqué, les deux acteurs s’adaptent aux changements afin d’apporter une réponse concrète aux directions financières des ETI et des grands comptes dans le contrôle automatique des tiers et la sécurisation des paiements. Le niveau de controle ajouté par Trustpair permettra, au travers d’API interconnectées, d’apporter cet ensemble d’informations qui viendra évaluer qu’un compte bancaire correspond bien à l’identité de l’entreprise.

C’est aujourd’hui l’une des principales problématiques du secteur qui est confronté à un volume de données toujours plus conséquent. Trustpair apportera une maîtrise de la donnée nécessaire à la mise à jour des référentiels tiers (entreprise multicomptes ? Quelles en sont les différentes entités ? Qui la gère ? Quelle est sa raison sociale etc. ?), afin de prévenir contre l’usurpation d’identité. Une fois ces données récupérées, l’utilisateur recevra une alerte et verra son paiement bloqué si l’identité bancaire s’avère frauduleuse. Dans un premier temps disponible pour la solution Sage XRT, le partenariat pourra également être élargi à d’autres solutions Sage.