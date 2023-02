Safer Internet Day : les adolescents et leur utilisation des nouvelles technologies au quotidien

février 2023 par NordVPN

Le mardi 7 février est célébré le Safer Internet Day qui vise à créer un Internet à la fois plus sûr et meilleur, où chacun est habilité à utiliser les nouvelles technologies de manière responsable, respectueuse, critique et créative, notamment les plus jeunes. Une étude réalisée par YouGov France et commanditée par NordVPN s’est justement penchée sur l’adoption et l’utilisation des nouvelles technologies chez les 10-17 ans et les dangers d’Internet pour ces jeunes utilisateurs de smartphones en France.

“Le Safer Internet Day a pour but de sensibiliser les enfants et les jeunes, les parents et les soignants, les enseignants, etc., afin d’encourager chacun à jouer son rôle dans la création d’un internet meilleur. Une journée de sensibilisation nécessaire au regard des chiffres de cette étude et de nos différentes recherches qui montrent qu’au quotidien Internet constitue encore une menace”, déclare Daniel Markuson, expert en cybersécurité chez NordVPN

Les principaux enseignements de l’étude :

• 99% des adolescents français déclarent utiliser un smartphone, seuls 3 % n’ont pas leur propre smartphone

• Parmi les détenteurs de smartphone, 58% l’ont obtenu avant l’âge de 12 ans, parmi eux 7 % avant 10 ans.

• Les activités en ligne les plus populaires incluent la communication avec les amis et la famille, la navigation sur les réseaux sociaux et la recherche sur Internet.

• Près de 3 adolescents sur 5 sont déjà tombés sur du contenu inapproprié, notamment sur des photos et des vidéos à caractère sexuel. On peut noter que seul 1 sur 5 est déjà allé de lui-même sur un site qui produit de tels contenus. Ce phénomène est supérieur chez les enfants âgés de 12 ans par rapport à l’ensemble des adolescents de 10-17 ans (25% vs 17%).

• C’est majoritairement en surfant sur internet (47%) puis sur les réseaux sociaux (34%) et en regardant des films en streaming ou en les téléchargeant (27%) que les jeunes sont exposés à ces images et vidéos.

• La plupart des adolescents ont déjà discuté de ces expériences avec leur cercle familial. 60% des adolescents, déjà tombés sur du contenu inapproprié, ont déclaré en avoir parlé à leurs familles, et 79% des adolescents qui n’ont jamais été confrontés à ce type de contenu déclarent qu’ils le diront à leurs familles s’ils devaient y faire face.

Rappelons également que notre recherche liée à notre outil Protection Anti-Menaces montre que les sites de stockage en cloud , de contenu pour adultes, de streaming et de vidéos présentent le plus de menaces pour la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs : Ainsi, les sites pour adultes contiennent la plus grande quantité de logiciels malveillants, les sites de streaming ont les publicités les plus intrusives, les sites d’hébergement de vidéos comptent le plus grand nombre de traqueurs.

“Pour les parents, il est important de surveiller l’utilisation d’Internet de leurs enfants, de discuter avec eux des dangers potentiels et de leur apprendre à faire des choix sûrs et éclairés en ligne”, ajoute Daniel Markuson.

Comment jouer un rôle actif pour que les enfants restent en sécurité sur Internet.

• Sensibilisez vos enfants dès le plus jeune âge au question de contenus inappropriés : pornographie, violences physiques et psychologiques etc. Et même si les chiffres de notre étude sont encourageants, invitez-les à vous en parler ouvertement s’ils tombent sur ce type de contenu.

• Adaptez la pratique numérique des enfants en fonction de leur âge. Par exemple, les réseaux sociaux sont interdits au moins de 13 ans et soumis à une validation parentale de 13 à 14 ans.

• Faites une liste blanche de sites appropriés pour les plus jeunes. Ceci est possible en installant un contrôle parental qui permet de créer un espace internet limité à des sites que vous aurez choisi avec vos enfants. Bien entendu, ce n’est pas parce que vous avez mis des sites sur liste blanche qu’il ne faut pas régulièrement vérifier. Tout peut changer très rapidement. A noter que tout n’est pas bon à prendre dans le contrôle parental. Ces applications peuvent faciliter les comportements de contrôle ou d’abus. Et la technologie elle-même peut être ouverte à la manipulation et au piratage.

• 68% des 10-17 ans utilisent leur smartphone dans leur chambre. Un chiffre qui laisse penser qu’ils sont seuls lorsqu’ils naviguent sur internet. L’idéal serait d’ouvrir la discussion dès le départ sur la possibilité de ne pas utiliser leur smartphone dès le plus jeune âge en solitaire. Si votre enfant a un ordinateur, il est aussi préférable de le mettre dans un espace commun.

• Utilisez les outils mis à disposition par le gouvernement. Pharos pour le signalement des contenus que vous jugez offensants. Ou le site jeprotègemonenfant.fr mis en place pour donner les clés d’une mise en place d’une vie Internet plus sécurisée.

------------------------------------

Méthodologie : Toutes les données ici présentées sont de YouGov France, sauf mention contraire. L’enquête a été réalisée sur 1008 Français âgés de 10 à 17 ans avec l’accord et la présence parentale. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 16 au 25 septembre 2022.