Safer Internet Day : Qui des parents ou des enfants se protègent le mieux ?

février 2022 par McAfee

Le mardi 8 février 2022 se tiendra la Journée Mondiale pour un Internet Plus Sûr. A cette occasion, McAfee, éditeur de solutions de protection des appareils connectés de la famille, dévoile les résultats surprenants de son enquête sur la sécurité en ligne au sein des familles. L’étude réalisée en décembre 2021 auprès de 2 000 parents et 1 548 enfants en France âgés de 10 à 18 ans, montre que les enfants ont une vision plutôt différente de leurs parents au sujet de la protection en ligne. Bien que les parents et les enfants ne fassent pas le même usage d’internet, la sécurité est une préoccupation commune, alors qui des parents ou des enfants se protègent le mieux ?

Les enfants convaincus d’être mieux protégés

Parmi les familles interrogées, les enfants sont en général plus confiants que leurs parents sur le fait d’être en sécurité en ligne. 37 % des enfants sont convaincus d’avoir suffisamment de connaissances pour éliminer tous les risques liés à la sécurité et à la vie privée en ligne contre seulement 29 % des parents. Cet écart s’explique par le fait que les enfants pensent généralement être plus à l’aise avec l’utilisation d’internet que leurs parents : 41 % d’entre eux pensent d’ailleurs que leurs parents n’en savent pas autant qu’eux sur le monde en ligne.

Il faut cependant noter que les chiffres diffèrent selon les usages. 73 % des enfants trouvent par exemple qu’il est important de protéger ses connexions aux jeux contre 62 % des parents. Lorsqu’il s’agit de données financières, 83 % des adultes pensent qu’il est important de les protéger contre 73 % des enfants. En effet, les plus jeunes se connectent davantage pour le loisir : ils utilisent le plus souvent leur smartphone pour regarder des clips vidéo (74 %), pour naviguer sur internet (69%) ou pour écouter de la musique en streaming (59 %). Les parents ont un usage nettement moins récréatif. Ils utilisent le plus souvent leur téléphone portable pour envoyer ou recevoir des e-mails (83 %), pour naviguer sur internet (81 %) et pour les réseaux sociaux (72 %).

Et des parents qui s’éduquent.

La protection des enfants en ligne est une priorité pour les parents, 91 % d’entre eux estiment qu’il en va de leur responsabilité. Cela est également une source d’inquiétude pour eux : 62 % des parents pensent que les publications de messages sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Tiktok ou d’autres forums publics peuvent exposer leur enfant à des brimades ou à des abus. Pourtant, bien que les enfants soient plus confiants que leurs parents, on note que 7 % d’entre eux ont déjà été exposés à la « cyberintimidation » et 42 % des enfants sont inquiets à ce propos. Les dangers en ligne sont bien réels et il est nécessaire pour les familles de se protéger face à ce risque.

Cependant, il reste des efforts à fournir quant à la sécurisation des données de leurs enfants. En effet, seuls 52 % des parents affirment avoir installé un logiciel antivirus sur l’ordinateur de leurs enfants et seulement 47 % disent avoir installé un mot de passe pour protéger l’appareil.

Au-delà des antivirus et des mots de passe, pour protéger leurs enfants, 63 % des parents limitent le temps d’écran, 56 % vérifient les sites web et les appareils mobiles et 30 % en contrôlent le contenu.

De manière générale, la protection en ligne requiert davantage de vigilance

L’étude menée par McAfee montre que la sécurité en ligne est une priorité croissante pour les familles, mais que les protections employées restent encore trop faibles face aux risques en ligne. A titre d’exemple, 11 % des parents et 9 % des enfants utilisent encore des mots de passe trop faibles. Par ailleurs, encore 9 % des parents téléchargent des applications autrement que par un magasin d’applications en ligne.