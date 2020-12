SYNOLOGY

décembre 2020 par Marc Jacob

Contact : Jean-Victor KINGUE

Année de création : 2000

Activités :

Reconnue par les plus grands noms du secteur informatique et forte de plus de six millions d’installations, Synology s’engage à transformer la façon dont les entreprises gèrent leurs données, en toute élégance, simplicité, sécurité et fiabilité. Nous sommes fiers d’offrir une large gamme de solutions bénéficiant d’une innovation de pointe et d’une fiabilité éprouvée sur le terrain, ainsi que d’une solide expérience en matière de satisfaction des attentes et des exigences toujours plus élevées.

Description de votre produit phare pour 2020 : Synology NVR DVA3221

Synology NVR DVA3221 est une solutionNVR de bureau à 4 baies sur site qui intègre les algorithmes basés sur l’apprentissage approfondi de Synology pour offrir une solution de vidéosurveillance rapide, intelligente et précise. La prise en charge des notifications Push intégrée permet d’informer les utilisateurs d’intrusions possibles, tandis que le système de vidéosurveillance automatisé permet de protéger leurs biens en détectant des personnes, des véhicules et des objets anonymes dans les zones désignées.

Point forts :

• Reconnaissance faciale : Améliorer le suivi et la sécurité en classant et en identifiant le personnel en temps réel

• Détection de personnes et de véhicules : Fournir des informations situationnelles en détectant des personnes ou des véhicules dans les zones interdites

• Décompte de personnes : Mesurer l’efficacité du marketing et optimiser les prix de location en surveillant la circulation piétonne

• Détection d’intrusion : Définir les lignes du périmètre afin de transmettre des notifications automatiques en cas d’intrusion

• Intégration simple et flexible : Déploiements de surveillance complets en un rien de temps avec prise en charge de plus de 7 600 caméras IP, H.264/H.265 et résolution 4K

• Prise en charge inter-plateforme : Accessible n’importe où et n’importe quand grâce à la prise en charge de Windows®, macOS®, iOS™, Android® et des navigateurs Web

• Stockage évolutif : Peut accueillir jusqu’à deux unités d’extension DX517 pour 10 baies de disques supplémentaires

Adresse du site Internet : https://www.synology.com/fr-fr

Services proposés sur ce site : Description des différentes gammes (produits et fonctionnalités), Tutoriels (article et vidéos), espace de contact

Gamme Produits

Série FS FS6400, FS3600, FS3400

Série SA SA3600, SA3400, SA3200D

Série XS+/XS RS4017xs+, RS3617xs+, RS1619xs+, RS3617RPxs, RS3618xs, RC18015xs+, DS1621xs+, DS3617xs, DS3018xs

Série Plus DS620slim, DS220+, DS420+, DS720+, DS920+, DS1520+, DS1621+, DS1819+, DS2419+, RS820+ / RS820RP+, RS1219+, RS2418+ / RS2418RP+, RS2818RP+

Série Value DS218play, DS118, DS218, DS418, DS1817, RS217, RS819 Série J DS120j, DS220j, DS420j, DS419slim

Unified Controller UC3200

Surveillance NVR1218, VS960HD, VS360HD, DVA3221

Réseau RT2600ac, MR2200ac

Disques SSD NVMe SSD, SATA SSD

Extension FX2421, RXD1219sas, RX2417sas, RX1217sas, RX1217 / RX1217RP, RX1216sas, RXD1215sas, RX418, DS1215, DX517

Cartes d’extension E10M20-T1, M2D20, M2D18, E10G18-T2, E10G18-T1, E10G17-F2, FXC17

Tutoriels :

Nous organisons plusieurs webinars dans l’année, dont sur la surveillance : https://youtu.be/WH2VWfbrWJ0 . Nous publions aussi des tutoriels sur notre chaine Youtube : https://youtu.be/sVLO7rUlUo8

Nous avons aussi une salle de presse : https://www.synology.com/fr-fr/comp...

Espace de contact :

Pour toute demande spécifique, vous pouvez nous contacter sur : https://www.synology.com/fr-fr/comp...

Pour avoir des informations où acheter : https://www.synology.com/fr-fr/wher...

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Adaptés aux TPE, PME et PMI comme aux particuliers, les NAS Synology sont d’excellentes solutions pour faciliter le télétravail. En plus d’être faciles à déployer et à utiliser, ces derniers s’adaptent à tous les environnements informatiques. Le coût total de possession reste également moins élevé qu’avec d’autres solutions : ici, pas de CAL ni de frais d’abonnement, et moins de maintenance sur le long terme. Ce qu’il faut pour se lancer ? Un NAS Synology, une bonne connexion internet, et à peine quelques minutes de votre temps pour la mise en service.

DSM intègre Synology Drive, une solution complète de gestion, de partage et de synchronisation de fichiers. Chaque utilisateur ou entreprise peut ainsi créer son propre cloud privé, à domicile comme au bureau, le tout sans aucun frais d’abonnement, avec la garantie d’avoir un droit de propriété total sur les données. C’est une excellente solution pour pouvoir collaborer à distance, créer et partager des fichiers de manière sécurisée, etc. Chaque bureau n’a besoin de synchroniser les fichiers qu’une seule fois avec leur NAS. Tous les employés peuvent alors y accéder sur un disque réseau. Et pour les entreprises qui possèdent des filiales dans différentes régions du monde, les NAS Synology prennent en charge la synchronisation et le partage de fichiers entre bureaux. Il est par exemple possible de partager des fichiers en interne comme en externe, par le biais d’un lien de partage sécurisé avec protection par mot de passe et date d’expiration. Il est aussi possible d’attribuer des permissions.

Synology Office est un ensemble d’outils qui permettent de créer facilement des documents, des feuilles de calcul et des diapositives tout en permettant la collaboration en temps réel. Les fichiers Excel, Word et PowerPoint peuvent être convertis en feuilles de calcul, documents et diapositives dans Synology Office et vice versa. Il est également possible de chiffrer les feuilles de calcul et autres documents confidentiels ou de reprendre d’anciennes versions automatiquement sauvegardées. Enfin, un plug-in nommé Synology Chat permet de discuter entre collègues de manière sécurisée et tout en travaillant sur des documents.