SVOD, lutte contre le piratage vidéo, expérience client en ligne, sécurité de l’open source et ingénierie de l’IA…

janvier 2022 par Akamai

• Mille et une options multimédia à la demande

Aujourd’hui, la méthode la plus courante pour visionner un film ou une série sur un smartphone est une plateforme de SVOD. Ce service payant, accessible sur abonnement, donne accès à un catalogue de plusieurs milliers de vidéos, disponibles à volonté.

17,3 millions de Français ont déjà regardé un film, une série ou encore un documentaire sur Netflix ou Amazon Prime Video. Ces plateformes de streaming vidéo par abonnement sont certes très populaires mais la vidéo à la demande intègre aussi le replay et la VOD payante. De nouveaux acteurs comme Paramount+ ou HBO Max devraient débarquer en 2022 et représenter de nouveaux leviers de croissance pour ce marché, qui pourrait être ralenti par les offres d’AVoD et autres FAST (Free Advertising Supported) TV comme Pluto TV

• Renforcer la lutte contre le piratage vidéo

Une chaîne d’attaque commence par la collecte de combinaisons d’adresse électronique/mot de passe volées et se poursuit par une tentative de confirmation de leur validité au moyen d’une attaque par « credential stuffing », à l’aide de logiciels ou de façon manuelle, sur des sites et services web. Le secteur culturel devra cette année encore faire face à la menace de piratage vidéo illégal. Cette activité qui capte, depuis quelques décennies déjà, les revenus de l’industrie cinématographique, a augmenté proportionnellement au nombre d’abonnements aux services de streaming vidéo mondiaux, au point de représenter pour les attaquants une manne financière aussi lucrative que le piratage de systèmes bancaires en ligne. En 2022, une nouvelle autorité de lutte contre le piratage, l’Arcom vient remplacer Hadopi. Elle est dotée de nouveaux moyens pour faire face aux sites miroirs et dispose d’une meilleure capacité pour repérer les internautes et réseaux suspectés d’enfreindre le droit d’auteur et les droits voisins.

• Quelle expérience d’achat en ligne ?

Qui aurait imaginé un jour acheter en ligne ses provisions quotidiennes ou ses meubles ? La pandémie a obligé les consommateurs à repenser leurs habitudes d’achats et les détaillants à réinventer le secteur du commerce numérique, ces derniers faisant évoluer l’expérience numériques à bien des égards au cours des deux années écoulées. Cela a permis de mettre en lumière plusieurs champions du commerce de détail qui ont mis en œuvre des moyens innovants pour rendre les achats en ligne plus sûrs et plus attrayants.

• Améliorer l’expérience bancaire en ligne

Confinés, les consommateurs ont été brusquement contraints de faire toutes leurs opérations bancaires sur Internet. Cette transition soudaine a eu un impact profond sur les banques et a créé des exigences sans précédent pour l’infrastructure en ligne. Certains sites bancaires ont été submergés par le trafic et ont tourné au ralenti. D’autres ont complètement cessé de fonctionner. Une mauvaise première impression et des interfaces utilisateur mal conçues peuvent faire fuir les clients. A l’ère post-COVID, il faudra offrir la bonne expérience, pour le bon utilisateur, au bon moment. Cela signifie concevoir des applications faciles à utiliser, qui contribuent à améliorer l’expérience en ligne et qui fonctionnent bien sur les appareils mobiles et de bureau.

• Assurer la sécurité de l’open source

Certains programmes inconnus du grand public, comme OpenSSL et Log4j, sont cruciaux pour des millions d’autres programmes et un nombre vertigineux d’entreprises ont des activités qui reposent, pour partie aussi, sur de l’open source, à un niveau ou à un autre. Suite à la vulnérabilité détectée dans la bibliothèque Log4j fin 2021, l’équipe de recherche sur les menaces Akamai a déjà expliqué en quoi elle consistait et a formulé des recommandations sur la manière d’aller au-delà des correctifs pour une protection supplémentaire. Sur l’ensemble du réseau Akamai, le trafic de 1,3 milliard de terminaux uniques est surveillé chaque jour avec un trafic record de 182 Tbit/s. Pour l’heure, il convient de considérer que le problème avec Log4j risque de durer des années et que l’Etat américain et les géants du logiciel devront rapidement discuter de ce qui sera un problème à gérer pour la tech mondiale et l’ensemble du monde numérique.

• L’ingénierie de l’IA comme accélérateur

D’ici 2025, Gartner prévoit que 10% des données produites, contre moins de 1% aujourd’hui, seront issues de l’intelligence artificielle (IA) générative. Ces méthodes d’apprentissage automatique, qui apprennent des données pour générer de nouveaux artefacts « réalistes et originaux », peuvent être utilisés pour la création de code logiciel, le développement de médicaments et le ciblage marketing, l’anticipation des risques géologiques etc. 2022 verra les premières mises en œuvre de l’ingénierie en intelligence artificielle (IA) qui est une approche intégrée pour rendre opérationnels les modèles d’IA. Elle doit permettre de soutenir la mise en production de projets d’IA qui restent encore bloqués au stade de prototype.