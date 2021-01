STEPHYA obtient les certifications ISO 9001:2015 et ISO 20000-1:2018, pour son Système de Management Intégré (SMI)

janvier 2021 par Marc Jacob

Ces certifications, délivrées par l’AFNOR, viennent récompenser plus d’une année de travail assidu et d’implication de l’ensemble des collaborateurs, dans l’amélioration continue de son organisation et de ses métiers, mais également dans sa volonté de toujours mieux servir et satisfaire ses clients. En effet notre cœur de métier demande une qualité de service sans faille.

Ce travail qui a nécessité l’implication de tous les collaborateurs a été animé et coordonné par Léa Maze, Responsable Qualité et RSE et Ludovic Gay, Directeur Général Adjoint de notre société, et, soutenus par le cabinet TRAX SOLUTIONS.

Le Système de Management Intégré mis en place au sein de STEPHYA répond aux exigences des normes ISO 9001:2015 (Systèmes de management de la qualité) et ISO 20000-1:2018 (Technologies de l’information – Gestion des services). Ce SMI permet d’avoir des outils, des méthodes et une organisation commune afin de répondre à une demande client. Toute sa finalité repose sur la délivrance de prestations performantes en adéquation avec la politique de l’entreprise.

STEPHYA porte l’engagement, l’intégrité, l’agilité, l’humain et le professionnalisme dans son ADN. C’est pourquoi les certifications viennent appuyer et renforcer nos valeurs afin d’assurer l’efficacité de notre organisation et la qualité des prestations des services délivrées.

La certification selon la norme ISO 9001:2015 , est une norme qui assure les systèmes de gestion de la qualité, qui soutiennent la satisfaction de la clientèle et l’implication de l’ensemble de l’entreprise et de ses collaborateurs.

La certification selon la norme ISO 20000-1:2018, a pour but une garantie de la qualité des services. A travers cette norme, STEPHYA renforce son engagement envers ses clients. Un réel pilotage du cycle de vie des services par le biais d’un processus bien détaillé de son système de management est mis en place afin de répondre de façon optimale aux besoins du client. Le but est de permettre le développement et la promotion des meilleures pratiques pour la gestion de services informatiques.

Les certifications accordées à STEPHYA selon la norme ISO 9001:2015 et la norme ISO 20000-1:2018, couvrent 100% du périmètre et des activités de l’entreprise : Infrastructures Datacenters, Services aux Datacenters et aux utilisateurs, Gestion de Projets, Centres de Services et outils de pilotage.