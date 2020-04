SOC Manager - CDI - Pure Player - Paris - 60k€/80k€

avril 2020 par Elite Cyber Group

Si vous êtes un as de la Sécurité IT et avez de l’expérience notamment sur la partie Analyse Sécurité (SOC) et que vous avez l’envie de passer à la next step en prenant le lead sur les équi...

Piloter des contrats de services opérés, tant sur le volet économique que sur le volet projet.

Piloter les équipes SOC en iterne, Coordonner et orchestrer les ressources

Assurer le pilotage global depuis la gouvernance de la sécurité opérationnelle jusqu'à la mise en oeuvre du plan de surveillance

Apporter votre expertise autour de la sécurité opérationnelle.

Développer la valeur des offres SOC et accompagner les Avants-Ventes

Développer avec les équipes commerciales les activités de services

Vous rendre indispensable chez les clients !

Si vous êtes un as de la Sécurité IT et avez de l'expérience notamment sur la partie Analyse Sécurité (SOC) et que vous avez l'envie de passer à la next step en prenant le lead sur les équipes SOC et devenir l'interlocuteur privilégié des clients sur l'ensemble de l'offre SOC, alors je vous invite à creuser plus bas.Et c'est un SOC pas comme les autres vous dirais-je, donc facile à vendre ;) En effet ici, pas de N1 à traiter et c'est tant mieux car de vous à moi ce n'est pas la partie la plus passionnante du job.Mon client a en effet recruté un DataScientist dans l'équipe qui leur a permis de crée un système d'intelligence augmentée nourri par des algorithmes permettant à la machine de traiter tous les incidents N1 notamment sur les signaux faibles. Ce qui permet de dégager du temps aux équipes afin de se concentrer sur les sujets plus punchys et challengeants !MissionsVous accompagnez les clients dans la construction d'une fonction sécurité efficace et valorisée sur le périmètre des services liés au SOC.Vous serez l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des clients et assurez la qualité services opérés ainsi que les résultats qui en découlent.Vos principales missions sont donc de :Profil- 5 ans d'expériences opérationnelle en tant qu'Analyste Sécurité au sein d'un SOC- Expérience préalable (ou volonté d'évoluer vers) Team Leader SOC ou gestion de services managés / contrats de services- Sens de la relation client, Aisance orale et rédactionnelleTL Team-leader management team-management France IDF ile-defrance Paris SOC Security-operations-center security analyst security-analyst analyste-sécurité analyste-soc soc-analyst MSSP services-managés Managed-security-serviceCybersécurité Cybersecurity Security-analyst-L2 Analyste-sécurité-N2 Customer client customer-interface interface-client business customer-succes avv avant-vent pre-sales offre offer BD business-development lead-generation SOC-ANALYST Analyste-sécurité Security-analyst SOC security-operations-center logs threat-intelligence osint misp the-hive oswap incident-response vulnerabilities vulnérabilités cyberdefense seurité-offensive hacking ethical-hacking Risk-assesment risk-management security-architecture security-developement Incident-management Forensics Investigations Insurance Sécurité-des-SI RSSI Pentest Pentester Audit-sécurité Security-Analyst Analyste-sécurité test-de-penetration test-dintrusion Consultant-cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-Security Digital-forensics GDPR RGPD IAM Identity-Acess-Management Cyberdéfense- Ping-identity ADFS PKI-MS Pimx SIEM Politique-securité Security-policy

Salaire : 60k€/80k€

Date annonce : 10/04/2020

Date de debut : 10/04/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...