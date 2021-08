SOC MANAGER

août 2021 par Elite Cyber Group

Contribuer de manière conséquente aux projets d'amélioration du SOC (outillage, processus, augmentation de la couverture du SOC)

Un rôle de formateur des autres Niveaux du SOC

Définir et mettre en place l'exercice de crise Cyber transverses

Participer au fond documentaire du SOC

Expérience de 3 à 5 ans

SIEM (QRADAR, ..) : analyse des journaux systèmes, applicatifs…

Connaissance des techniques d'attaque / APT (référentiel ATT&CK, ..)

Conception et implémentation de scénarii de couverture de risque

Sécurité (Réseau, Système, Solutions de sécurité : FW, antivirus, proxy…)

Bonne connaissance Windows et Linux

Analyse de traces réseau

Développement/Scripting

Bonne capacité de synthèse et de reporting

Forte capacité à travailler en équipe et en transverse

Fort niveau d'autonomie

MANAGER SOC / CLIENT FINAL / IDF / H/F / 55-70k !!Je recherche actuellement u Manager SOC / Analyste SOC Senior, pour poste en Ile-de-France pour un client final ( CAC40).Passionné par la cybersécurité et d'un fort niveau d'autonomie, vous aurez une opportunité unique, en plus d'intégrer un équipe vibrante où la technique est valorisée, le tout dans un environnement des plus stimulants de par ses innovations continues, de :Profil recherché :Pour plus d'infos, contactez-moi au +33975128119 ou par email : annabel.e@elitecyber-group.com

Salaire : 55-70k

Date annonce : 10/08/2021

Date de debut : 10/08/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...