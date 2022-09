septembre 2022 par Elite Cyber Group



Les MSSP traditionnels se sont révélés parfois inefficaces pour détecter et prévenir les cyberattaques avancées, sans parler du coût des licences et des services d'outils de sécurité.



EliteCyber représente un client qui a compris cette problématique et pense la sécurité d'une autre manière.



Basée sur un NextGenSoc qui détecte et répond aux attaques, ils apportent une approche unique qui offre le plus haut niveau de capacité de détection et de réponse que la plupart des organisations ont du mal à obtenir au-delà de la prévention.



Leur solution est dépourvue de règles et se concentre uniquement sur l'intersection de l'intelligence (prédictive) et de l'anomalie de comportement (quelque chose de différent de la norme) pour permettent aux cyber-experts de détecter et de répondre rapidement aux menaces.



SOC Analyst Senior.



De l'analyse des logs à la gestion de projet en passant par l'architecture de sécurité du cloud et les méthodologies DevOps vous travaillerez avec un groupe d'experts et de professionnels de la sécurité pour contribuer à la réalisation de leurs missions dans le monde entier. Un lieu de travail stimulant, où chacun apporte des idées et innove.



Travaillez dans le SOC de la prochaine génération :

- Défiez les cas d'utilisation de la détection des cyber-attaques

- Traitez les alertes et les incidents de sécurité

- Participez à l'amélioration des techniques internes en ce qui concerne les méthodes et outils de détection et de réponse en matière de sécurité.

- Contribuez au développement de la structure : aidez les clients à configurer les politiques de prévention, à résoudre des problèmes techniques complexes sur les déploiements, et l'orchestration avancée de la sécurité. Adiez l'équipe interne de prévente à répondre aux appels d'offres. Développez l'offre de services existante, benchmarkez les nouveaux produits de sécurité

- Vous serez également encouragé à travailler sur des projets de R&D





Profil :

- Excellent état d'esprit : humilité et partage

- Une motivation maximale : on attend de vous que vous donniez le meilleur de vous-même et que

vous travailliez en conséquence

- 3 ou 4 ans d'expérience opérationnelle en cybersécurité

- Goût pour la sécurité opérationnelle. Vous souhaitez travailler dans un SOC ou un CERT/CSIRT.

- Compétences en matière de sécurité offensive sont un plus (fournissez votre grade root-me ou HTB ou vos certifications)

- Connaissance des scripts d'automatisation (par exemple avec Powershell ou Bash), et une expérience avérée dans au moins un langage de programmation (C++, Python, Go, Java, ...).

- Un bon niveau d'anglais



Ce rôle est fait pour vous si, vous avez/êtes :

- Prêt à travailler dans un environnement international, avec des collègues ou des clients en Europe, Afrique, ou Amériques

- Un goût pour le partage, en échangeant avec vos collègues sur les bonnes pratiques de sécurité en étayant vos propositions par de bons exemples

- Rigoureux dans votre façon de qualifier, de hiérarchiser les problèmes et de les traiter de manière diplomatique, pragmatique.

- Inventif et exigeant, vous aimez rechercher les failles de sécurité dans les logiciels. Vous avez peut-être avoir déjà participé vous-même à des programmes de primes aux bugs.





Salaire : 50k€-70k€

Date annonce : 08/09/2022

Date de debut : 08/09/2022

