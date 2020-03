SOC ANALYST N2/N3- CDI - LILLE OU PARIS - 45k€/60k€ (selon profil)

mars 2020 par Elite Cyber Group

Si vous êtes un as de la Sécurité IT notamment sur la partie Analyse Sécurité (SOC) et que vous avez l’envie de tester vos meilleurs atouts chez la crème de la crème des pure players Cyber, ...

Déploiement et paramétrage des outils de surveillance, de traitement de logs et des solutions de cyberdéfense ;

Collecte d'informations relatives aux nouvelles menaces ;

Veille en vulnérabilités, corrélation et analyse des données collectées à partir des différentes sources d'information ;

Identification et analyse des malwares, ainsi que production des indicateurs de compromission et signatures associés ;

Élaboration de rapports de synthèse et de tableaux de bord présentant aux clients le scénario de la menace détectée et les préconisations à mettre en place ;

Construction et suivi des indicateurs de qualité de service

Outils principaux : Rapid7, Nessus, NMap, Qualys, Kibana, suite ELK

Expérience SOC de minimum de 2 ans

Exploitation des solutions SOC et CTI

Bonne maîtrise des outils du marché : Rapid7, Nessus, NMap, Qualys, Kibana, suite ELK

Outils Cyber Threat Intelligence (MISP, OSINT, The Hive,)

Intégration & Configuration de plateformes SOC (SIEM, scan vulnérabilités, UDS/IPS, …)

Détection et Analyse des menaces

Langage de développement Python

Si vous êtes un as de la Sécurité IT notamment sur la partie Analyse Sécurité (SOC) et que vous avez l'envie de tester vos meilleurs atouts chez la crème de la crème des pure players Cyber, alors je vous autorise à scroller un peu plus basEt c'est un SOC pas comme les autres vous dirais-je ;) En effet ici, pas de N1 à traiter et c'est tant mieux car de vous à moi ce n'est pas la partie la plus passionnante du job.Mon client a en effet recruté un DataScientist dans l'équipe qui leur a permis de crée un système d'intelligence augmentée nourri par des algorithmes permettant à la machine de traiter tous les incidents N1 notamment sur les signaux faibles. Ce qui permet de dégager du temps aux équipes afin de se concentrer sur les sujets plus punchys et challengeants !MissionsVous intégrerez la plateforme SOC de mon client qui regroupe aujourd'hui une équipe de 15 personnes.ProfilLe poste peut-être localisé sur Lille ou à Paris Chatelêt.

Salaire : 45k€/60k€

Date annonce : 05/03/2020

Date de debut : 05/03/2020

