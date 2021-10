SNS SECURITY reçoit le Trophée de partenaire MSSP de l’année par Fortinet

octobre 2021 par Marc Jacob

SNS SECURITY a remporté jeudi 23 septembre à Paris l’award Partenaire MSSP de l’année lors de l’édition 2021 de la Partner Sync France organisée par Fortinet, l’un des leaders mondiaux de solutions globales, intégrées et automatisées de cybersécurité. Cette reconnaissance souligne la force du partenariat qui unit les deux entreprises depuis plus de quinze ans.

Spécialisée dans le déploiement, l’exploitation et la supervision d’équipements et de solutions de sécurisation du patrimoine informationnel des entreprises, SNS SECURITY fait sans conteste, partie à l’heure actuelle des acteurs qui comptent sur le marché de la sécurité informatique.

Avec plus de 750 clients en portefeuille, SNS SECURITY se démarque dans son écosystème, par la qualité de son service et par son niveau d’expertise lui permettant d’assurer le déploiement, l’administration et le support avancés des infrastructures de sécurité utilisant les solutions Fortinet. Parmi les trente ingénieurs certifiés que compte l’entreprise, trois d’entre eux ont obtenu la certification NSE7 de Fortinet.

Le changement de stratégie intervenu début 2020 et l’implication directe de Franck BURTIN et Frédéric FAURIE, a permis à la société de bénéficier au mieux de l’accélération du secteur avec une croissance supérieure à 50% sur les neuf premiers mois de l’année 2021. Sous l’impulsion des deux actionnaires majoritaires dirigeants, l’entreprise devrait franchir en 2022, le seuil symbolique des 10 M€ de CA et ambitionne de maintenir ce rythme de croissance à plus long terme en misant sur la consolidation et le développement d’offres produit, le recrutement et l’implantation en régions.