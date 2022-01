SNS SECURITY annonce la nomination de Stéphane PITAVY au poste de Responsable commercial IDF

janvier 2022 par Marc Jacob

Cette nomination constitue une opportunité́ pour SNS SECURITY et devrait lui permettre de poursuivre son ascension sur le marché français de la cybersécurité. Elle permet également à Stéphane de faire son grand retour sur son marché de prédilection, après quelques années d’absence consacrées à un projet plus personnel.

Homme de terrain, de challenge et de résultats, Stéphane a passé près de vingt-cinq ans dans le secteur de l’informatique, principalement chez les constructeurs. C’est en 1992 qu’il débute sa carrière chez Attachmate, éditeur américain et qu’il croise les routes de Franck BURTIN et de Frédéric FAURIE. Si les actuels dirigeants de SNS SECURITY ont fait appel à Stéphane pour l’implantation de leur agence à Paris et sa région, c’est parce qu’au-delà de sa personnalité atypique et de ses compétences, ce dernier bénéficie d’une expertise sans commune mesure de la cybersécurité.

Successivement Directeur France du channel, country manager et Directeur régional Europe du Sud FORTINET entre 2011 et 2016, Stéphane est un atout pour SNS SECURITY qui construit depuis vingt ans son développement sur la richesse de ses partenariats. Dès lundi prochain, Stéphane aura de ce fait pour mission, de contribuer au rayonnement de SNS SECURITY sur sa zone et de renforcer sa position auprès de l’éditeur californien de Sunnyvale, de SENTINELONE et du français SEKOIA.IO.