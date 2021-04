SMACL Assurances et CNPP Cybersecurity signent une convention de partenariat

avril 2021 par Marc Jacob

CNPP Cybersecurity et SMACL Assurances viennent de signer une convention de partenariat pour aider les élus et collectivités territoriales à prévenir les risques liés à la cybersécurité. Ce partenariat va permettre de fournir aux sociétaires de SMACL Assurances un accompagnement dans leurs problématiques liées au risque cyber : analyse de risque, accompagnement à la conformité, réalisation de tests d’intrusion, scans de vulnérabilité.

Un partenariat déjà dans l’action

Le partenariat a déjà débuté à travers la rédaction d’un guide intitulé « La prévention des cyber-risques ». Ce guide a pour vocation d’accompagner les collectivités territoriales dans la compréhension de cette menace en exposant les points de vigilance et présentant les bonnes pratiques à appliquer.

Groupe CNPP et SMACL Assurances, partenaires depuis 2019

En 2019, Groupe CNPP et SMACL Assurances signaient une convention de partenariat pour associer leurs savoir-faire et s’inscrire dans une démarche permanente d’innovation et de différenciation : SMACL Assurances en élargissant ses actions de prévention et en améliorant la connaissance des risques de ses sociétaires ; CNPP en proposant des dispositifs de maîtrise de risques et de prévention s’adressant à des acteurs publics dans le cadre de risques spécifiques.