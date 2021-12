SII Atlantique démystifie le code informatique (et la transformation numérique) dans sa campagne La Route du Code

décembre 2021 par Marc Jacob

Le code, kézako ? A l’heure du tout-digital, alors que la pandémie a accéléré la numérisation de l’économie et des entreprises, l’univers du code reste abstrait (et même obscur !) pour le plus grand nombre.

Pourtant, une bonne compréhension de ces sujets est fondamentale puisque le langage informatique est appelé à prendre une place centrale dans nos sociétés modernes. La jeune génération l’a d’ailleurs bien compris : 60% des étudiants français aimeraient suivre un cours de codage (source). Près de la moitié d’entre eux s’attend aussi à avoir besoin de cette compétence dans le cadre de leur futur travail.

Car le code informatique est partout. Derrière chaque application, messagerie, voiture électrique, site internet, logiciel... il y a des lignes de code destinées à donner des instructions qui seront ensuite exécutées par une machine. Dans ce contexte, SII Atlantique, une ESN française du Groupe SII, lance La Route du Code. Cette campagne, ludique et accessible, démystifie le code informatique et ses enjeux dans la transformation numérique de la société. Au programme : une websérie, des portraits, des articles techniques... qui vont permettre d’ouvrir le débat sur la place du code dans notre société et d’engager la discussion.

"A contre-courant des autres ESN, nous proposons une immersion interactive dans le monde numérique pour contribuer à démocratiser la pratique du codage informatique. Tout simplement parce qu’il s’agit d’un enjeu stratégique pour le monde d’aujourd’hui et de demain."

La Route du Code : une plongée dans les coulisses du code informatique

La Route du Code est une campagne 100% instructive qui explore :

1. Le sujet du code informatique ;

2. Son rôle dans la transformation digitale de la société et des entreprises ;

3. Ses différents acteurs.

"Nous voulons démystifier cette discipline technique pour la rendre accessible et mettre en lumière son rôle central dans la digitalisation actuelle."

Pour l’occasion, l’équipe projet de communication a constitué une série de supports didactiques et ludiques : portraits de professionnels du code, websérie aux divers thèmes liés au code et articles de fond – disponibles sur les canaux d’SII (Site web/ LinkedIn/Youtube).

Afin de rendre la démarche mémorable et inattendue, les épisodes prennent tour à tour l’aspect d’une parodie. A chaque curieux d’identifier la série, le film ou l’émission dont l’épisode est inspiré !

Une première saison enthousiaste et inspirante

La saison 1 de La Route du Code est déjà tournée. Via deux publications par mois, elle parcourt des thèmes importants relatifs au code informatique :

• Le code et la sécurité ;

• La place des femmes dans le code informatique ;

• La RPA (robot automatisation process) ;

• L’éco-conception ;

• L’intelligence artificielle ;

• L’industrie 4.0.

Chaque épisode est accompagné d’un article visant à technifier le débat et à engager la conversation. Ces articles sont disponibles sur le site web, via la vidéo ou le post.

D’autres supports tels que des portraits de professionnels du code informatique sont disponibles 2 à 3 fois par mois sur le compte Linked’In du groupe SII.