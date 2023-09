SIGMA accélère son partenariat avec les solutions Cybersécurité d’IBM

septembre 2023 par Marc Jacob

IBM et le Groupe SIGMA, acteur des services numériques Cloud Hybride sur le marché BtoB en France, annoncent une nouvelle offre de Cybersécurité. Associant performance et flexibilité, elle permet d’externaliser tout ou partie des services d’un Security Operation Center (SOC) pour assurer la sécurité des systèmes d’informations les plus critiques.

Edition et intégration de solutions métiers, conseil, digital, infogérance et services managés : les 800 collaborateurs de SIGMA proposent une offre de services de bout en bout à ses plus de 2200 clients, allant des ETI aux grands comptes, avec une forte base d’entreprises œuvrant sur des marchés réglementés. Avec l’offre de service Qomity, le groupe accompagne ses clients dans la transformation de leur SI et l’hybridation Cloud. Fort de ses références dans la Santé et le Retail impliquant notamment une haute disponibilité en 24/7 et des architectures complexes, le Groupe SIGMA a pu s’appuyer sur la confiance de ses clients pour co-construire son offre de bout en bout, s’appuyant sur les meilleures technologies du marché.

Pour faire face à l’explosion de la cybercriminalité et s’adapter aux évolutions des méthodes de travail post-covid (la multiplicité des devices créée par le télétravail, un SI plus hybride et exposé), les clients du Groupe SIGMA attendent une offre qui leur permette :

• De sécuriser l’ensemble des terminaux des utilisateurs (poste de travail, smartphones) et des serveurs (Endpoint Detection Response),

• De cartographier et superviser toutes les composantes d’un SI distribué (identités, réseaux, applications, données) pour détecter, analyser et répondre à tous les incidents en conformité avec les engagements de services (Threat Management),

• De construire une trajectoire Cybersécurité progressive et pérenne avec un acteur français certifié (ISO27001, Label Cyberexpert) et de proximité (Centre de production et de services à Nantes et Strasbourg).

Associant ses activités d’hébergeur et son expertise de la transformation Cloud, SIGMA a naturellement choisi de construire une plateforme XDR pour surveiller et contrôler ses infrastructures. L’offre propose également à ses clients une véritable expertise de la gestion de l’information et des évènements de sécurité, dans le cadre d’un SOC. Dans la continuité du partenariat technologique de confiance qui lie les deux organisations, c’est la solution IBM QRadar qui a été sélectionnée comme composante SIEM de la plateforme en mode SaaS alliant la performance et la modularité alignées avec les enjeux de croissance du Groupe SIGMA. IBM QRadar, solution classée leader du marché pour la 13ème fois consécutive dans le Gartner Magic quadrant 2022, aide SIGMA à détecter, analyser et accélérer la résolution des menaces liées à la sécurité grâce à une analyse en temps réel et à l’application de mesures appropriées.

Doublant chaque année ses effectifs Cyber et particulièrement engagé dans la démarche « Numérique Responsable », le Groupe SIGMA fait face à des enjeux de croissance rapide. François Tiers, Directeur Infogérance, « SIGMA est fier d’être un acteur de la transformation des usages de ses clients vers le Cloud, en intégrant nativement la démarche de sécurité. Aujourd’hui, la moitié de l’équipe du SOC de SIGMA est dédiée à IBM QRadar, avec un support assuré en 24×7. Fort de ses expertises, nous estimons que notre offre de services Qomity Cyber devrait dépasser ses objectifs de croissance dans les mois à venir. »

Stéphanie Talaud, Directrice IBM Security Software France, « Face à une surface d’attaque croissante et à des délais d’attaque de plus en plus courts, la rapidité et l’efficacité sont fondamentales pour le succès des équipes de sécurité. IBM a conçu la nouvelle suite QRadar autour d’une expérience utilisateur unique et modernisée, intégrant une IA et une automatisation sophistiquées afin de maximiser la productivité des analystes de sécurité et d’accélérer leur réponse à chaque étape de la chaîne d’attaque. Nous sommes ravis de la confiance que nous accorde notre partenaire SIGMA en ayant choisi IBM QRadar pour leur offre de SOC managé. »