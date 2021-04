SFR Business lance Cloud Agility

avril 2021 par Marc Jacob

SFR Business lance Cloud Agility, une offre d’infrastructure à la demande en Cloud privé à destination des PME et ETI, avec de la sécurité, de la disponibilité et l’accompagnement nécessaire dans une démarche d’externalisation.

L’accélération ces derniers mois de la numérisation de la société dans son ensemble incite les entreprises à investir toujours plus dans leur système d’information pour garantir leur agilité et leur performance. Face à la croissance de ces investissements, notamment liés au développement permanent de nouvelles applications, à l’obsolescence des infrastructures, au besoin de compétences informatiques ou encore de sécurisation des données, les entreprises adoptent des solutions d’externalisation dans des data centers virtuels.

L’offre Cloud Agility est hébergée dans deux sites géographiquement distants et situés en France en cœur des réseaux public et privé de SFR avec une supervision en 24 X 7. Cette architecture Dual Site a été pensée dans une logique de continuité d’activité, ce qui garantit au client une haute disponibilité de ses applications et de ses données en toutes circonstances.

Au sein d’un data center virtualisé mis à la disposition de l’entreprise, toutes ses ressources de Cloud computing (calcul, mémoire, stockage) sont sécurisées par des fonctions de firewall.

A l’environnement sécurisé s’ajoutent les certifications obtenues par SFR Business attestant de la sureté des sites concernés et de la sécurité des informations et données. Les activités de Cloud computing de SFR Business dont l’offre Cloud Agility sont certifiées ISO 27001 et, depuis mars 2021, Hébergeur de Données de Santé (HDS).

Afin de permettre une exploitation maximale de l’offre Cloud Agility, SFR Business apporte des engagements supplémentaires en termes de délais de livraison de l’environnement privé, de temps de rétablissement du service en cas d’incident majeur et de disponibilité annuelle du service.

Cloud Agility, un accompagnement adapté aux attentes des PME et ETI Au regard des enjeux notamment de sécurité, de protection des données, d’interopérabilité des services au moment de l’externalisation, SFR Business accompagne les entreprises dans l’étude de leur système d’information. De même, une assistance 24 X 7 peut être fournie à l’entreprise durant la phase d’exploitation du data center virtuel.

Grâce au portail d’administration technique de l’offre Cloud Agility, l’entreprise conserve la maîtrise et l’exploitation de son système d’information partiellement ou intégralement externalisé. L’entreprise est libre de faire évoluer sans contraintes son data center virtuel en fonction du développement de son activité.

Cloud Agility, une tarification au forfait

SFR Business propose son offre Cloud Agility à destination des PME et ETI à partir de 210 € HT/mois*. Une facturation prédictible au forfait des environnements et des ressources qui assure à l’entreprise les meilleures conditions tarifaires et une parfaite maîtrise de ses coûts.