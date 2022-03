SERVICE DELIVERY MANAGER SOC

mars 2022 par Elite Cyber Group

Piloter la gestion des cybers incidents ;

Manager les équipes opérationnelles et être le trait d'union avec le client et les analystes SOC ;

Suivre la mise en œuvre des meilleurs mécanismes de supervision ;

Suivre les actions d'amélioration continue (faux positifs, nouvelles menaces, etc.) ;

Fournir les indicateurs présentant l'activité globale du SOC ;

Assurer la bonne capitalisation et la documentation des procédures ;

Proposer des axes d'amélioration et des stratégies d'évolution ;

Garantir la bonne gestion des droits et des accès aux différentes ressources ;

Respecter les meilleures pratiques et référentiels du domaine.

Connaissances du métier de SOC, de la détection d'intrusions et de la réponse sur incident ;

Connaissances d'architectures et d'organisation IT ;

Connaissances des principaux textes réglementaires et référentiels (PDIS, PRIS, etc.) ;

Gestion de projet ;

Accompagnement de consultants techniques ;

Animation de réunions (français et anglais).

Pour un de nos clients grands compte en cyber sécurité nous recherchons un Service Delivery Manager SOC.Objectifs :Rejoindre une équipe de passionnés, dynamique et conviviale, spécialisée en Sécurité des SI.L'opportunité d'évoluer dans des secteurs diversifiés dans les domaines du conseil, de l'audit, des tests d'intrusion, de la sécurité cloud, de l'IAM et de la supervision des SI.Leader dans la Cybersécurité, notre client est labellisé PASSI et PDIS par l'ANSSI et dispose d'une équipe de veille sur la menace et d'investigation numérique / forensics CSIRT.La Cyberdéfense vous passionne ?En tant que responsable de la Cyberdéfense pour l'un de nos clients grands comptes, vous serez amené à gérer la détection et la réponse aux incidents de sécurité sur son périmètre informatique international. A ce titre, votre rôle au quotidien sera de :De formation supérieure en informatique, vous disposez d'une expérience solide en Sécurité des SI :Passionné de sécurité informatique et doté d'un bon leadership, vous êtes dynamique, à l'écoute du client et savez faire entendre vos choix pour qu'ils soient appliqués.

Salaire : 45000-70000

Date annonce : 23/03/2022

Date de debut : 23/03/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...