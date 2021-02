SER Group : les services Cloud Doxis 4 reçoivent la certification SOC 2 de type 1

février 2021 par Marc Jacob

SER Group vient d’achever son audit SOC2 de type 1. Le cabinet d’audit indépendant CyberGuard Compliance LLP a publié le rapport d’audit en vue d’assurer la certification par l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Ce rapport certifie les contrôles et procédures internes mis en place par SER Group pour assurer la disponibilité et la sécurité de ses services Cloud Doxis4.

En passant cet audit et la certification SOC 2, le groupe garantie l’efficacité de ses contrôles en matière de sécurité et de disponibilité de ses services Cloud. Avec des points évalués et certifiés par un tiers indépendant, CyberGuard Compliance LLP, SER continue d’élargir sa gamme de certifications.

Les normes les plus élevées en matière de Cloud

Les services de Cloud Doxis4 fournissent une infrastructure de Cloud moderne à haute disponibilité avec un haut niveau de sécurité pour la gestion des bases de données, des serveurs, du stockage et du réseau. La certification SOC 2 de type 1 atteste de la bonne conception et mise en œuvre des contrôles des services Cloud Doxis4. Ces derniers offrent toutes les fonctionnalités de la plateforme Doxis4 avec ses services cognitifs, de contenu, de processus et de collaboration. La voie est alors ouverte à la personnalisation de solutions Cloud flexibles, hébergées par SER et assorties d’un modèle de licence adapté et ajustables.

Le Cloud en toute sécurité grâce à l’ECM

Présent en Allemagne, en France, en Irlande, en Angleterre et en Suède, SER Group met son Cloud à disposition 24 heures sur 24 avec une garantie d’accès de 99,99 %. D’autres centres de données sont disponibles dans le monde entier pour les clients internationaux. Notre réseau de partenaires propose une assistance technique locale dans la langue du pays.

Doxis4 est un logiciel modulaire et convivial de gestion intelligente de l’information. Plus de 40 modèles de solutions Doxis4 verticales et Métier sont disponibles pour une mise en œuvre instantanée et pour atteindre rapidement vos objectifs de transformation numérique.