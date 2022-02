SEKOIA nommé parmi « Les 25 meilleures entreprises de cybersécurité en 2021 » !

février 2022 par Marc Jacob

The Software Report : un gage de crédibilité dans le monde du logiciel

The Software Report est une source complète d’études et d’informations marché, d’actualités commerciales, d’activités d’investissement et d’actions d’entreprises liées au secteur du logiciel. Chaque année, l’entreprise basée à New-York, dévoile le classement des 25 meilleures entreprises de cybersécurité. Des centaines de candidatures ont été évaluées et les lauréats de cette année ont été sélectionnés selon plusieurs critères : leur leadership, les avis des professionnels du secteur, mais également l’efficacité démontrée de leurs équipes de direction ainsi que la capacité de chaque organisation à établir un environnement de travail positif et inclusif. Cette année, SEKOIA fait son entrée au classement pour sa plateforme SEKOIA.IO ; c’est d’ailleurs la seule entreprise européenne à y figurer. Un gage de fiabilité mais aussi de reconnaissance du travail effectué par les équipes de SEKOIA pour fournir une information qualitative et intelligible sur les détections de menaces.

SEKOIA.IO : la plateforme SaaS de cybersécurité qui optimise le renseignement et les réponses aux menaces cyber

La plateforme SEKOIA.IO détecte les signaux faibles et forts émis par les attaques, avec la capacité de s’intégrer à tous les environnements clients, assurant ainsi une vision à 360 degrés de leur sécurité. Sa technologie assure une montée en charge simple et rapide. Les menaces identifiées sont détectées en temps réel et correspondent à ce qui concerne réellement les périmètres protégés.

Les capacités d’automatisation de SEKOIA.IO permettent également d’orchestrer l’exécution de différents outils et produits de cybersécurité. SEKOIA.IO va encore plus loin en automatisant les plans d’actions, toute technologie confondue, et en supervisant les mises en œuvre pour être en phase avec les objectifs opérationnels et améliorer le retour sur investissement. Avec SEKOIA.IO, les équipes de sécurité se renforcent en automatisant les processus de décision, et gagnent un temps précieux pour définir la meilleure posture défensive, surtout en situation d’urgence. Et tout cela, sans sacrifier leur souveraineté puisque SEKOIA.IO est labellisée France Cybersécurité et Cybersecurity made in Europe.