SEKOIA lance son pôle channel et nomme Nicolas Dissaux à sa tête

février 2021 par Marc Jacob

SEKOIA adepte de l’innovation et acteur éminent en Threat Intelligence, annonce le lancement de son pôle channel coïncidant avec l’arrivée de Nicolas Dissaux nommé à sa tête en qualité de Head of Channel & Alliances. Fort de son expérience dans le secteur de la distribution à valeur ajoutée, il vient enrichir l’expertise de SEKOIA de sa connaissance des réseaux de partenaires français et européens.