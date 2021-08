SEKOIA et SNS SECURITY dévoilent ensemble leur offre [S]SOC

août 2021 par Marc Jacob

La recrudescence des cyberattaques ces dernières années a accéléré la prise de conscience de toutes les entreprises, sans exception. Si les grands groupes peuvent facilement se munir de solutions sur mesure, les entreprises de taille intermédiaire doivent elles, souvent faire appel à un service externalisé. C’est dans ce contexte que SEKOIA, éditeur européen spécialiste de l’anticipation des menaces cyber, acteur reconnu en CTI (Cyber Threat Intelligence) et XDR (eXtended Detection & Response), s’allie à SNS SECURITY, société indépendante spécialiste de la sécurité informatique, afin de proposer une offre SOC nouvelle génération accessible aux ETI, PME et collectivités.

La convergence des objectifs de SNS SECURITY et de SEKOIA a permis de donner naissance à une solution SOC (Security Operation Center) innovante, de grande qualité et accessible au budget des entreprises intermédiaires qui constituent l’âme du tissu industriel européen. Pour SNS SECURITY, l’objectif était de proposer à ses clients une offre innovante avec un même niveau d’exigence incluant une solution SOC moderne et performante adossée à un service premium, tandis que pour SEKOIA il était question de démocratiser l’accès à sa plateforme SEKOIA.IO en développant des alliances fortes avec des opérateurs de terrain.

L’offre S-SOC associe la solution SEKOIA.IO au savoir-faire de SNS SECURITY. En effet, SNS SECURITY, qui sert régulièrement le marché des ETI, est désormais en mesure de proposer un service SOC grâce à la plateforme SEKOIA.IO, mobilisant des cyberexperts pluridisciplinaires et formés à la technologie SEKOIA.IO, capables d’analyser les menaces cyber en temps réel 24h/24h et 7j/7j, tout en sensibilisant les entreprises aux bons gestes.