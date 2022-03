SECTA AUTOSUR s’appuie sur les services d’infrastructure cloud IaaS de KDDI France

mars 2022 par Marc Jacob

SECTA (Société Européenne de Contrôle Technique Automobile) est une société de plus de 65 personnes, basée à Courbevoie (92), spécialisée dans la constitution et l’exploitation de réseaux nationaux de centres de contrôle technique automobile. Sa marque phare, AUTOSUR, regroupe plus de 850 centres indépendants affiliés sur l’ensemble du territoire français. Ce réseau a réalisé en 2021 plus de 3,6 millions de contrôles techniques.